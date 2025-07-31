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Простая и необычная кабачковая намазка с сыром: вкусно с черным хлебом или гренками
Для приготовления разнообразных намазок подходят не только мясо, сельдь или печень, но и овощи. К примеру, намазку можно сделать и из перезрелых огурцов, и из кабачков.
Простым рецептом кабачковой намазки, которая особенно вкусна с гренками или ржаным хлебом, и которая также может быть соусом дип к печеному картофелю или мясу, поделилась автор страницы «Рецепты Дарико».
Ингредиенты:
- Кабачки — 600 г;
- Плавленый сырок — 2 шт.;
- Чеснок — 2 зубчика;
- Масло растительное 1−2 ст.л.;
- Соль — 0,5 ч.л.;
- Перец — по вкусу.
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Приготовление:
- Кабачки нарезать кубиками и 15 минут тушить с растительным маслом на сковороде под крышкой.
- Добавить чеснок, соль, перец. Перемешать и тушить еще 5 минут. Если жидкости в сковороде будет многовато, можно еще подержать на огне без крышки, но не жарить кабачкам.
- Измельчить кабачки и нарезанный кубиками сыр в блендере до однородности, перелить в банку и охладить.
Рецепт кабачковых мафинов читайте на нашем сайте.
Фото — скриншот141
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