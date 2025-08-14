Расследовал коррупцию в «Укрзалізниці», а потом перешел туда работать: Олег Постернак о конфликте интересов экс-детектива НАБУ

- 16:57 Нацбанк, «Ощадбанк» и «Укрэксимбанк» могут арестовать активы Николая Лагуна через Лондонский суд, — СМИ
Бывший детектив НАБУ Тарас Ликунов занял должность в «Укрзалізниці» вскоре после того, как расследовал коррупционные преступления в этой компании. Такие действия являются конфликтом интересов, нарушают антикоррупционное законодательство и содержат признаки нескольких уголовных правонарушений. Об этом в Facebook написал политический эксперт Олег Постернак.
«Старший детектив НАБУ Тарас Ликунов расследовал коррупционные преступления на „Укрзалізниці“. Увидев определенные возможности, он уволился из НАБУ и устроился в „УЗ“ — как заместитель директора по корпоративной безопасности компании. „Укрзалізниця“ является довольно лакомой структурой, в которой, зная и исследуя как устроены схемы коррупционного заработка, можно при желании быстро освоить их», — написал Постернак.
Кроме того, Постернак сообщил, что перед устройством в «УЗ» Ликунов «освободил» под себя должность — способствовал уголовному делу и организовал подозрение должностному лицу компании. И должность «вдруг» стала вакантной, сообщил эксперт.
Он подчеркнул, что статья 26 закона «О предотвращении коррупции» прямо запрещает в течение года после увольнения работать в компаниях, в отношении которых должностное лицо осуществляло контроль или надзор. Кроме того, речь идет о возможном злоупотреблении властью, превышении полномочий, конфликте интересов и получении неправомерной выгоды, отметил эксперт.
По словам Постернака, на новой должности Ликунов получает зарплату вдвое больше, чем в НАБУ.
«Детектив НАБУ в одном моменте мог нарушить целый ряд норм законодательства и должен был бы за это в случае доказанности нести ответственность», — отметил Постернак.
Эксперт напомнил публикацию в СМИ, в которой упоминалось, что Ликунов является братом члена правления Центра противодействия коррупции Елены Щербан. На прошлой неделе антикоррупционную активистку обвинили в конфликте интересов, поскольку она стала адвокатом топ-чиновника НАБУ Магомедрасулова, который совместно с отцом — гражданином россии, подозревается в торговле коноплей из Дагестана и за это получил подозрение в государственной измене.
«Имеем фактически семейный «антикоррупционный» подряд: сестра — активистка, брат — детектив (хоть и в прошлом), с очень интересной историей трудоустройства в «Укрзалізниці», — пишет Постернак.
Эксперт напомнил, что впервые эту историю обнародовал юрист-международник Богдан Устименко, который, кроме этого, обратил внимание на несоответствия в декларациях Ликунова: он владел акциями агрохолдинга МХП, деятельность которого расследовал в предыдущие годы.
«Прошло время, но нет никакой реакции от уполномоченных органов. Молчат НАБУ и САП — „суперчестные“ институты, которые не выныривают из скандалов. Молчит НАПК, которое должно проверять декларации должностных лиц и реагировать на возможное незаконное обогащение. Молчат антикоррупционные активисты (здесь не удивительно, учитывая родственные связи). Все как в рот воды набрали», — подытожил Постернак.
Как сообщалось, представителей руководства Центра противодействия коррупции (ЦПК) Виталия Шабунина обвинили в конфликте интересов и двойных стандартах. По информации блогера Сергея Иванова, член правления ЦПК Елена Щербань стала адвокатом у подозреваемого детектива НАБУ Руслана Магомедрасулова.35
