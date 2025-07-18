Двойные стандарты, медиакиллерство и помощь НАБУ: «Информатор» о деталях дела Шабунина

Дело главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина разоблачило двойные стандарты «антикоррупционеров». Вместе с тем оно является сигналом всем профессиональным активистам о неизбежной ответственности за содеянное. Об этом говорится в материале «Информатора».

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«История Шабунина — диагноз системе двойных стандартов, где под прикрытием „антикоррупции“ оказывается политическое давление, незаконное лоббирование интересов отдельных приближенных к НАБУ персонажей, и такое же финансовое обогащение и уход от ответственности. Решение суда по Шабунину должно стать сигналом для всех профессиональных активистов: „антикорапшн“ не избавляет от ответственности», — говорится в публикации.

Авторы отмечают, что Виталий Шабунин с 2013 года возглавляет ОО «Центр противодействия коррупции», которая только за последние три года получила более 3,5 млн долларов преимущественно от западных доноров. Большинство этих средств тратилось на внутреннюю деятельность, в том числе через счета ФЛП, зарегистрированного на самого Шабунина.

Значительную часть критики вызывает не только финансовая деятельность ЦПК, но и его непубличное сотрудничество с НАБУ и влияние на кадровые назначения и публичные кампании.

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«Его ЦПК непосредственно связан с официальной системой „антикорапшна“: предоставляет „медийную поддержку“ расследованиям НАБУ. По словам экспертов, так происходит, когда Бюро нужно прикрыть отсутствие доказательств», — сообщают журналисты.

Отдельное внимание в статье уделено роли НАБУ в защите Шабунина, которое на всех этапах дела оказывало неизменную поддержку своему «соучредителю».

Во-первых, подчеркивают журналисты, НАБУ пыталось «похоронить» собственные расследования, которые вынуждено было вести в отношении Шабунина.

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Во-вторых, по данным издания, адвокатом Шабунина стал бывший детектив Бюро Рокунь. В 2018 году он был причастен к организации незаконной слежки за синагогой, а через год — и в ЕСПЧ. Тогда НАБУшники втянули Украину в международный скандал, поскольку действовали вне правового поля. Как выяснилось сейчас, Рокунь еще и не знает элементарных норм уголовно-процессуального законодательства.

В-третьих, НАБУ фактически поделилось материалами своего производства с Шабуниным и его адвокатом, несмотря на законодательный запрет. Речь идет о протоколах допросов Новикова и Сытника, которые Рокунь пытался приобщить к материалам Шабунина во время суда.

Авторы статьи напоминают, что ключевым элементом дела стала фиктивная служба Шабунина в 207 батальоне территориальной обороны. Активист за весь период службы появлялся в батальоне всего несколько раз. Между тем получал не только обычное денежное довольствие — более 20 тыс. грн, но и «боевые» надбавки — до 30 тыс. грн ежемесячно. Его никогда не видели на передовой, но постоянно встречали в киевских ресторанах.

В материале отмечается, что к делу причастен также Дмитрий Шерембей — соратник Шабунина, трижды судимый за кражи, также служивший в 207 батальоне и получавший боевые выплаты, не появляясь в части. Именно он был причастен к скандалу с автомобилем, который получил Шабунин для армии, а использует, по данным издания, для личных нужд. Дела по Шерембею и мошенничеству с автомобилем ждут своих подозрений, которые должны быть объявлены в ближайшее время.

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Как известно, 11 июля 2025 года ГБР объявило Шабунину подозрение по двум статьям — уклонение от службы и мошенническое завладение имуществом. Суд не арестовал Шабунина, но загранпаспорт отобрал.

Ранее известные юристы, военные и общественные деятели отреагировали на вручение подозрения Шабунину.

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