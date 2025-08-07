- 07.08 23:12 «Полесье» с 11 украинцами в «основе» разгромило обладателя Кубка Венгрии: видеообзор матча отбора Лиги конференций
Руководство ЦПК Шабунина стало адвокатами сотрудников НАБУ, связанных с рф: блогер Иванов указал на конфликт интересов
Представители руководства Центра противодействия коррупции (ЦПК) Виталия Шабунина стали официальными защитниками сотрудников НАБУ, причастными к торговле с россией. Это говорит о наличии конфликта интересов и применении двойных стандартов профессиональных антикоррупционеров, написал известный блогер Сергей Иванов.
«Двойные стандарты и конфликты интересов вечных активистов только масштабируются. Это в очередной раз проявилось во время задержания сотрудников НАБУ, подозреваемых в сотрудничестве с россиянами. Руководство ЦПК Шабунина стало официальными адвокатами НАБУшников, которые торговали с рф. А это конфликт интересов и двойные стандарты», — написал он.
По информации блогера, член правления ЦПК Елена Щербань стала адвокатом у подозреваемого детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова. Этот топ-чиновник НАБУ совместно с отцом — гражданином россии, торговал коноплей с Дагестаном, отметил он.
«Есть информация, что Щербань — сестра одного из бывших детективов НАБУ (а ныне негласного работника Бюро в Укрзализныце) Тараса Ликунова, который до трудоустройства в УЗ несколько лет подряд расследовал деятельность этой компании. Это похоже на семейный подряд, но не в бизнесе, а в антикоррупционной сфере. Также известно, что адвокатом Шабунина по делу о мошенничестве является бывший сотрудник НАБУ Сергей Рокунь, фигурировавший в скандалах с слежкой за синагогой и в ЕСПЧ», — сообщил Иванов.
По его словам, ЦПК оказалось маловато $ 1,5 млн грантов, полученных в 2024 году, чтобы быть независимыми.
«Они решили монетизироваться по полной катушке и максимально интегрироваться в разнообразные хлебные темы. И, знаете, я бы не имел ничего против, если бы они меньше кричали о своей честности и беспристрастности и не защищали государственных изменников», — подчеркнул Иванов.
Как сообщалось, 21 июля работники СБУ, ГБР и ОГП провели более 70 обысков в отношении сотрудников НАБУ.
В частности, был задержан Руслан Магамедрасулов, руководитель территориального управления детективов НАБУ, по подозрению в пособничестве рф. Его обвиняют в посредничестве в продаже технической конопли в Дагестан, выращенной его отцом. Также во время расследования правоохранители установили, что сотрудник Бюро имел тесный контакт с народным депутатом от запрещенной партии ОПЗЖ Федором Христенко, который бежал из страны и сотрудничает со спецслужбами россии и влияет на деятельность НАБУ. Ему объявили подозрение в государственной измене. Суд избрал Магамедрасулову меру пресечения в виде содержания под стражей 60 суток.55
