Портовые операторы Одессы и Черноморска жалуются на дискриминацию: «Укрзализниця» злоупотребляет монополией

Портовые операторы, работающие в Черноморске и Одессе, обратились к правительству и руководству «Укрзализниці» по поводу неравных тарифов на железнодорожную перевозку грузов. Текст обращения за подписью представителей 15 компаний опубликовал Latifundist.com.

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В обращении отмечается, что после изменений в план формирования поездов и сокращения тарифных расстояний с 5 апреля 2025 года для маршрутов на порт «Південний», стоимость перевозок в порты «Одеса» и «Чорноморськ» выросла на $ 2−2,6 за тонну, а после вероятной индексации тарифов может достичь и $ 4 за тонну. Это сделает порты «Одеса» и «Чорноморськ» неконкурентными и непривлекательными для инвесторов.

«Искусственно созданы неравные конкурентные условия проведения экспортных/импортных операций в морских портах «Чорноморськ» и «Одеса» и дискриминация субъектов хозяйствования, осуществляющих хозяйственную деятельность в портах «Чорноморськ» и «Одеса» по сравнению с субъектами, которые проводят хозяйственную деятельность в морском порту «Південний», — говорится в обращении.

Операторы подчеркивают, что все три порта — «Південний», «Одеса», «Чорноморськ» — расположены рядом, однако маршруты в «Одесу» и «Чорноморськ» остаются более длинными, что искусственно удорожает логистику. Это, в свою очередь, удорожает себестоимость услуг по перевалке и негативно влияет на грузопоток двух портов. В ответ на это экспортеры уже планируют минимизировать сотрудничество с этими портами в маркетинговом сезоне 2025/26.

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«Установление неравных условий со стороны „Укрзализниці“ имеет признаки злоупотребления монопольным положением, приводит к ограничению конкуренции и ущемлению интересов субъектов хозяйствования, противоречит принципам равноправного доступа к инфраструктуре», — подчеркивают участники рынка.

Подписанты призывают пересмотреть тарифную политику и выровнять условия для портов, по аналогии с мировой практикой. Например, в США тарифы на железнодорожную перевозку в тихоокеанские порты унифицированы, несмотря на разницу в маршрутах в сотни километров.

«Мы поддерживаем любые инициативы по выравниванию тарифов — включая применение корректирующих коэффициентов или изменения в нормативную базу», — указано в обращении.

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Ранее сообщалось, что еще в 2003 году член Комитета по логистике ЕБА Юрий Щуклин хотел убрать влияние чиновников на логистические процессы.

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