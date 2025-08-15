- 10:25 «Если встреча будет плохая, я никому не буду звонить»: что сказал Трамп о саммите на Аляске
«Динамо» получило последнего соперника на пути в основной раунд еврокубков
Чемпион Украины киевское «Динамо», вылетевшее из Лиги чемпионов от кипрского «Пафоса», узнало своего соперника в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы. Им стал сильнейший клуб Израиля «Маккаби» из Тель-Авива, который дважды обыграл прежнюю «жертву» киевлян — мальтийский «Хамрун Спартанс» (2:1 в гостях, 3:1 на своем поле).
При этом обе встречи команды Александра Шовковского состоятся на нейтральных полях. 21 августа «Маккаби», который тренирует сербский специалист Жарко Лазетич, примет динамовцев в сербском городе Бачка-Топола (начало — в 19:00), а 28 августа — команды сыграют в польском Люблине (21:00).
Кстати, в нынешнем еврокубковом сезоне коллектив из Тель-Авива играл с еще одним оппонентом «Динамо» — кипрским «Пафосом», вылетев от островитян из квалификации Лиги чемпионов (1:1 на выезде, 0:1 на своем поле).
В прежние годы «Динамо» и «Маккаби» пересекались друг с другом в еврокубках четыре раза, одержав по одной победе (1:0 и 0:2 в 2015-м) и дважды сыграв вничью (1:1 и 3:3 в 2011-м).
Напомним, что в случае успешного прохождения израильского барьера «Динамо» выйдет в основной раунд Лиги Европы, а в случае неудачи — в основной турнир Лиги конференций.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Шахтер» проиграл в серии пенальти «Панатинаикосу» и вылетел в Лигу конференций.
Фото ФК «Маккаби» (Тель-Авив)
