Дроны, ракеты, приманки: россия установила рекорд атак против Украины

В июле 2025 года россия запустила рекордное количество дронов-камикадзе против Украины, установив новый рекорд вражеских атак, сообщает разведка Министерства обороны Великобритании.

«В июле 2025 года россия запустила примерно 6200 односторонних атакующих беспилотных летательных аппаратов против Украины, что является новым месячным рекордом, превышающим примерно 5600, запущенных в июне 2025 года», — говорится в отчете ведомства.

По данным британской разведки, российские беспилотники-камикадзе продолжают использоваться вместе с ракетами для повышения их эффективности и усложнения действий ПВО Украины.

В июле также было зафиксировано несколько ежедневных рекордов атак беспилотниками-камикадзе. Большое количество дронов-приманок использовалось вместе с беспилотниками с боеголовками, что является распространенной тактикой российских ударов по Украине.

Британская разведка также сообщает, что российские стратегические бомбардировщики дальнего действия сохранили свой оперативный темп, продолжая демонстрировать боевые возможности флота после операции «Паутина». Также в июле семь ударных групп бомбардировщиков дальнего действия выпустили более 70 ракет по Украине.

