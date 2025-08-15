- 01:34 Красная дорожка и улыбка: на Аляске проходит историческая встреча Трампа и путина
- 15.08 22:01 Карпатка с черникой: десерт, который хочется съесть до последней крошки
- 15.08 21:37 В интересах Столара? СМИ о 66% братьев Астионов в «Техно-Онлайн», которая претендует на «Укрбуд»
- 15.08 21:32 Виноваты личные обстоятельства: известная певица отменила благотворительный концерт
- 15.08 21:03 Жара в доме невыносимая: простой и эффективный способ охлаждения
- 15.08 20:34 С честью и достоинством выполнял свой воинский долг: в бою на Харьковщине погиб 26-летний сапер из Винницкой области
- 15.08 20:23 Чемпионат Украины по футболу-2025/2026, 3-й тур, 15 — 18 августа: результаты и видеообзоры матчей, положение команд
- 15.08 20:07 Джем из дыни: ароматное лакомство, которое понравится каждому
- 15.08 19:58 Гладкое, блестящее, здоровое: правда и мифы об оливковом масле для волос
- 15.08 19:43 «Прорыв» россиян под Добропольем: эксперт рассказал, что происходит и какая цель у врага
- 15.08 19:31 В Закарпатье сошли с рельсов три вагона пассажирского поезда: подробности от УЗ
- 15.08 18:59 Девам — «Отшельник» и поиск ответов, Ракам — «Солнце» и прорыв в делах: Таро-прогноз на 16 августа
Дроны, ракеты, приманки: россия установила рекорд атак против Украины
В июле 2025 года россия запустила рекордное количество дронов-камикадзе против Украины, установив новый рекорд вражеских атак, сообщает разведка Министерства обороны Великобритании.
«В июле 2025 года россия запустила примерно 6200 односторонних атакующих беспилотных летательных аппаратов против Украины, что является новым месячным рекордом, превышающим примерно 5600, запущенных в июне 2025 года», — говорится в отчете ведомства.
По данным британской разведки, российские беспилотники-камикадзе продолжают использоваться вместе с ракетами для повышения их эффективности и усложнения действий ПВО Украины.
В июле также было зафиксировано несколько ежедневных рекордов атак беспилотниками-камикадзе. Большое количество дронов-приманок использовалось вместе с беспилотниками с боеголовками, что является распространенной тактикой российских ударов по Украине.
Британская разведка также сообщает, что российские стратегические бомбардировщики дальнего действия сохранили свой оперативный темп, продолжая демонстрировать боевые возможности флота после операции «Паутина». Также в июле семь ударных групп бомбардировщиков дальнего действия выпустили более 70 ракет по Украине.
Ранее, как писали «ФАКТЫ», эксперт назвал средство, которое можно эффективно применять против «Shahed-136».54
Финансовый успех Овнов, интересное предложение Козерогам и неожиданность для Рыб: гороскоп на 15 августа