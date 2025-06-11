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В операции «Паутина» участвовали уникальные дроны (видео)
В первый день лета Украина провела дерзкую операцию «Паутина», используя беспилотники для уничтожения российских стратегических бомбардировщиков, находившихся вдали от украинско-российской границы.
«Эта спецоперация стала ответом на массированные ракетные обстрелы украинских городов, больниц и энергетической инфраструктуры», — отметил глава СБУ Василий Малюк.
Сначала СБУ переправила в россию fpv-дроны, затем — модульные деревянные домики. Уже на территории рф дроны были спрятаны под крыши домиков, размещенные на грузовых авто. В нужный момент крыши домиков дистанционно открыли, а дроны улетели поражать определенные цели — российские бомбардировщики.
Для операции «Паутина» инженеры СБУ специально разработали и изготовили беспилотники, передает hromadske.
БпЛА создали для выполнения задачи в глубоком тылу врага и «с учетом особенностей поражений» Операцию готовили более полутора лет.
Инженеры СБУ разработали БПЛА с применением современных технологий, которые позволили дистанционно, в режиме реального времени, управлять ими в тысячах километрах от государственной границы Украины, обходить имеющееся у врага противодействие и эффективно производить поражение стратегической авиации.
Служба безопасности Украины обнародовала новое видео о спецоперации «Паутина», по результатам которой удалось поразить 41 военный самолет сразу на 4 аэродромах россии.
На кадрах видна хронология событий: как именно готовили и реализовали одну из самых масштабных атак в глубоком тылу врага.
Напомним, 1 июня СБУ провела уникальную спецоперацию по одновременному поражению четырех военных аэродромов в тылу россии: «Оленья», «Иваново», «Дягилево» и «Белая». Там базировалась российская стратегическая авиация, регулярно обстреливающая мирные украинские города.
Примерная стоимость техники, пораженной по результатам спецоперации СБУ, превышает 7 миллиардов долларов США.
Эта атака нанесла серьезный удар по военной инфраструктуре россии и стала новым вызовом для глобальной безопасности. Военные эксперты называют ее «кошмаром для национальной обороны».169
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