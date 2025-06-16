В последние недели россия усилила свои воздушные атаки против Украины. Так, за одну ночь рф направила на Украину аж 479 беспилотников и ракет. Эти атаки не только стали более масштабными и частыми, но и более концентрированными и осуществленными таким образом, что их гораздо сложнее отбивать, поскольку «шахеды» летают на большей высоте, вне досягаемости пулеметов.

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«В последнее время они летают как рой, не останавливающийся в течение трех или четырех часов. Взрывы прямо за окнами», — рассказала изданию жительница Киева Кристина Решетник.

Увеличение количества применяемых россией беспилотников впечатляет: по данным CNN, семь крупнейших атак беспилотников москвы в войне против Украины произошли в течение последних четырех недель.

Прошлой осенью россия успешно нарастила внутреннее производство своих наиболее часто используемых беспилотников — иранской конструкции Shahed — и сейчас ежедневно выпускает сотни этих смертоносных машин. Кристина Харвард, аналитик по вопросам россии в Институте изучения войны (ISW), сказала, что, по текущим оценкам, рф сейчас может производить около 2700 дронов Shahed в месяц, а также около 2500 дронов-приманок, пишет edition.cnn.com.

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«Эти цифры позволяют россии чаще запускать более 300 или даже 400 дронов за одну ночь», — сказала она CNN.

Тот факт, что некоторые дроны являются приманками, не имеет большого значения для украинской обороны, поскольку россия адаптировала их таким образом, что их очень трудно отличить от настоящих.

«Таким образом, украинские силы либо тратят время на попытки идентифицировать манекены, либо расходуют драгоценные ресурсы на их сбивание. В любом случае это помогает российским ракетам и „шахедам“ добраться до своих целей», — сказала аналитик.

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Увеличение количества запускаемых каждую ночь дронов перегружает украинскую противовоздушную оборону, особенно с тех пор, как россия начала сосредотачиваться на нескольких направлениях одновременно.

«Вместо того чтобы атаковать понемногу здесь и там, они концентрируют удары и достигают максимального эффекта, как кинетического, так и психологического», — сказал CNN Алексей Мельник, бывший чиновник Министерства обороны Украины, который сейчас является содиректором программ по международным отношениям и международной безопасности в Центре Разумкова в Киеве.

Ранее российские войска запускали дроны на низкой высоте, например, вдоль русла реки, чтобы дольше избегать обнаружения украинскими системами противовоздушной обороны. Сейчас российские дроны летают на высоте от двух до пяти километров над землей. Но ракет гораздо меньше. Это вынуждает украинские силы искать новые решения на ходу.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Воздушных силах рассказали, как отражали российский налет на Кременчуг.

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