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В ночь на 9 июля враг запустил по Украине свыше 700 дронов и более десятка ракет: как сработала ПВО
В ночь на 9 июля россияне атаковали Украину дронами и ракетами разных типов. По данным командования Воздушных сил, враг запустил:
- 728 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы различных типов с направлений: Брянск, Приморско-Ахтарск, Курск, Орел, Миллерово — рф;
- 7 крылатых ракет «Х-101"/"Искандер-К» из районов Энгельса Саратовской обл. и Курской обл. — рф;
- 6 аэробалистических ракет Х-47М2 «Кинжал» из воздушного пространства Липецкой обл. — рф.
Основным направлением удара была — Волынь, а именно город Луцк.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08.30 противовоздушной обороной обезврежено 718 средств воздушного нападения противника, 303 — сбиты огневыми средствами, 415 — локационно потеряны:
- 296 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) сбиты огневыми средствами, 415 — локационно утрачены/подавлены РЭБ;
- 7 крылатых ракет «Х-101"/"Искандер-К» — сбиты.
Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 4 локациях, а также падение сбитых — на 14 локациях.
За минувшие сутки на фронте произошло 183 боевых столкновения. Больше всего российские оккупанты давили на Покровском направлении.
Как сообщали «ФАКТЫ», минувшей ночью от ударов россиян больше всего пострадали Николаев, Сумы.163
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