Пока Максим Галкин проводит экскурсии по городам Латвии, его жена Алла Пугачева, согласно информации российских СМИ, решила отказаться от российского гражданства.

С этой целью 76-летняя певица уже тайно подала документы в посольство россии в Израиле, сообщают телеграмм-каналы.

По данным информационных источников, визит прошел в закрытом режиме: Пугачева приехала одна, воспользовалась отдельным входом и сразу направилась в консульский отдел.

Обычно рассмотрение подобных заявлений занимает несколько месяцев, но при желании его могут ускорить. При этом сама Алла информацию пока никак не комментирует.

Причиной такого шага называют риск уголовного преследования в России через пост, который она опубликовала в 2022 году после начала войны диктатора путина против Украины.

Тогда Пугачева написала, что «наши ребята погибают за иллюзорные цели, которые делают страну изгоем и тяготят жизнь наших граждан», и попросила признать ее мужа Максима Галкина «иноагентом». За месяц до этого артистка получила израильский паспорт.

Как известно, в начала так называемой «СВО» Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми покинули Россию. Сначала они устроились в Израиле, а затем переехали в Кипр. Максим до сих пор открыто критикует российские власти, а Алла воздерживается от лишних комментариев. Супруги много путешествуют по Европе: недавно они посетили фестиваль близкой подруги Лаймы Вайкуле «Рандеву» в Юрмале, а до этого отдыхали в Италии.

Напомним, ранее Алла Пугачева объяснила, как ей удалось понравиться гораздо младшему за себя артисту.

