Спецпосланник Трампа по Украине не полетел на Аляску: что за этим стоит

Когда президент Дональд Трамп отправился из Вашингтона на Аляску на встречу с путиным вместе со своими главными помощниками, в самолете не было ключевого лица. Речь идет о специальном посланнике Трампа по вопросам Украины Ките Келлоге.

Келлог, бывший генерал, который являлся главным переговорщиком администрации Трампа с украинцами, воспринимается российской стороной как такой, что симпатизирует Украине, что могло бы сделать его присутствие на встрече «контрпродуктивным». Так объяснил ситуацию высокопоставленный чиновник из администрации Трампа, пишет CNN.

Кит Келлог поделился всей информацией, которую он собрал во время своих разговоров с украинцами с Трампом и государственным секретарем Марко Рубио, заявили два высокопоставленных чиновника администрации, утверждая, что его отсутствие не является серьезной проблемой.

Один из них также отметил, что Марко Рубио тоже не воспринимается как снисходительный к россии, учитывая его предыдущие заявления. Во время работы Рубио в Комитете Сената по международным отношениям он называл путина военным преступником.

«Он надеялся быть там, и он должен быть там, — сказал один европейский чиновник. — Келлог лучше понимает, что Украина может рассматривать с точки зрения соглашения».

Говорят, что Кит Келлог будет включен в состав делегации на любой предстоящей встрече с участием США, россии и Украины, сообщили источники.

Напомним, Трамп после встречи с путиным заявил, что теперь от президента Владимира Зеленского зависит соглашение о прекращении огня в Украине.

