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Украина

Визит Келлога в Киев: США готовят новую фазу поддержки Украины?

10:26 14 июля 2025
США усиливают поддержку Украины на фоне новой фазы войны

Спецпредставитель президента США Кит Келлог, недавно посетивший беларусь, прибыл в Киев 14 июля, где пробудет целую неделю. Его встретил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, назвавший визит «важным сигналом поддержки».

По словам президента Владимира Зеленского, программа Келлога включает встречи с руководством ВСУ, СБУ, разведки и Генштаба, где будет представлена информация о российском военном потенциале и перспективах Украины.

«Мир через силу — это принцип президента США Дональда Трампа, и мы поддерживаем этот подход», — заявил Ермак.

Келлог также возглавил американскую делегацию на Конференции по восстановлению Украины в Риме, где подтвердил намерение усилить санкционное давление на россию и расширить военную помощь Украине.

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Визит Келлога проходит на фоне ожидаемого объявления Трампа о новой военной помощи, что может стать началом новой фазы американского участия в войне. По данным Axios, Европейский Союз оплатит поставки американского оружия, что было предложено Зеленским на саммите НАТО две недели назад.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что Трамп признался, что не знает, как закончить войну россии против Украины.

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