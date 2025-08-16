- 16.08 21:34 Для женщин, которые выбрали себя: украинская певица MELANYA выпустила провокационный альбом
- 16.08 21:03 Эти крошечные семена регулируют уровень сахара: просто добавьте их в меню
- 16.08 20:35 Пошел вслед за отцом защищать Украину: в бою за Купянск погиб воин с Хмельнитчины
- 16.08 20:08 Маринованные сливы: пикантная закуска для праздничного стола
- 16.08 19:57 Чемпионат Украины по футболу-2025/2026, 3-й тур, 15 — 18 августа: результаты и видеообзоры матчей, положение команд
- 16.08 19:41 Карма или сознательная провокация? В россии дрон попал в жилой дом, эксперт объяснил, почему так случилось
- 16.08 19:16 Украина имеет право бить по нефтепереработке россии — военный эксперт
- 16.08 19:01 Овнам — авантюризм, Близнецам — интересные предложения, Стрельцам — новые возможности: астропрогноз на 17 август
- 16.08 18:32 Бросается защищать Меган, потому что «люди так плохо к ней относятся»: эксперты раскритиковали Гарри
- 16.08 18:11 Когда пора собирать урожай: четыре признака того, что тыква созрела
- 16.08 17:51 «Красная дорожка для изгоя»: что пишут СМИ о встрече на Аляске
- 16.08 17:21 За что это: Анна Тринчер тронула сеть признанием
Украина имеет право бить по нефтепереработке россии — военный эксперт
Объекты российского нефтеперерабатывающего сектора — законные военные цели для Сил обороны Украины. Об этом заявил военный эксперт, директор по развитию информационно консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых.
«Все российские объекты нефтеперерабатывающего сектора, а также те, что используются врагом для поставки энергоносителей, являются военными целями. В частности, и газопровод „Дружба“. Последний рф использует для экспорта нефтепродуктов ради получения денег. Их используют для ведения войны против Украины. Из последнего — предприятие в Волгограде „ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка“. Это предприятие перерабатывает до 5% нефти от всего объема нефтеперерабатывающего сектора россии в год. Горючее идет для самолетов противника. Более 17 млн тонн нефтепродуктов это предприятие производит ежегодно», — сказал он.
По словам эксперта, частота и эффективность ударов по россии свидетельствует о том, что украинские предприятия ОПК по производству дальнобойных средств вышли на запланированные объемы производства.
Напомним, на днях ВСУ атаковали российский порт, сбили Су-30СМ и ударили по Енакиево.103
Читайте нас в Facebook
Кроликам важно быть активными, а Драконам — сдержанными: восточный гороскоп на неделю с 18 по 24 августа