Украина

Украина имеет право бить по нефтепереработке россии — военный эксперт

19:16 16 августа 2025
атака на НПЗ

Объекты российского нефтеперерабатывающего сектора — законные военные цели для Сил обороны Украины. Об этом заявил военный эксперт, директор по развитию информационно консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых.

«Все российские объекты нефтеперерабатывающего сектора, а также те, что используются врагом для поставки энергоносителей, являются военными целями. В частности, и газопровод „Дружба“. Последний рф использует для экспорта нефтепродуктов ради получения денег. Их используют для ведения войны против Украины. Из последнего — предприятие в Волгограде „ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка“. Это предприятие перерабатывает до 5% нефти от всего объема нефтеперерабатывающего сектора россии в год. Горючее идет для самолетов противника. Более 17 млн тонн нефтепродуктов это предприятие производит ежегодно», — сказал он.

По словам эксперта, частота и эффективность ударов по россии свидетельствует о том, что украинские предприятия ОПК по производству дальнобойных средств вышли на запланированные объемы производства.

Напомним, на днях ВСУ атаковали российский порт, сбили Су-30СМ и ударили по Енакиево.

