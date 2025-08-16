Пошел вслед за отцом защищать Украину: в бою за Купянск погиб воин с Хмельнитчины

Страдания, несправедливость, боль потерь — это то, что приходится переживать нашему народу в ежедневной жестокой реальности этой ужасной войны. В родное село на Хмельнитчине Писаревку вернулся защитник Александр Суховецкий, сообщает Войтовецкая община. Ему навсегда 29 лет.

ВІДЕО ДНЯ

«Саша учился в колледже Подольского государственного аграрно-технического университета, а в 2018 году окончил и сам университет. В 2019 году создал семью с девушкой Викторией, и 3 августа этого года супруги отметили шестую годовщину супружеской жизни, но проклятая война помешала их счастью», — говорится в сообщении общины.

В 2024 году Александр был мобилизован, потому что хотел защищать и находиться там, где нужен. Не колеблясь, подписал контракт и встал на защиту Украины, как и его отец Михаил.

«11 августа 2025 года во время выполнения боевого задания вблизи Купянска Харьковской области жизнь Александра оборвалась. До последнего он был верен военной присяге», — сообщили земляки.

РЕКЛАМА

Чин похорон начался в Свято-Георгиевском храме, а продолжился в семейном доме в Писаревке. К месту вечного покоя героя провели под звуки погребального оркестра и с молитвой на устах. Похоронили Александра со всеми почестями.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Прикарпатье почтили память героя Андрея Черковского, который не перенес тяжелого ранения.

РЕКЛАМА

126

Читайте нас в Facebook