Кровавое нападение в Харькове: мужчина порезал полицейского и трех военных

В Харькове во время мобилизационных мероприятий мужчина с ножом напал на полицейского и трех сотрудников ТЦК.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

Инцидент произошел 14 августа около десяти вечера, когда полицейский вместе с работниками ТЦК подошел к мужчине для проверки документов. Тот внезапно достал нож и ударил полицейского в висок.

Далее нападающий ранил трех сотрудников ТЦК: одному нанес удары в голову и руку, другому — в голову и подключичный участок, еще одному — в туловище.

После нападения мужчина скрылся, но его быстро разыскали правоохранители.

Нападающему инкриминируют посягательство на жизнь правоохранителя (ст. 348 УК Украины) и покушение на умышленное убийство двух или более лиц в связи с исполнением ими служебных обязанностей (ч. 2 ст. 15, п. 1, 8 ч. 2 ст. 115 УК Украины).

Суд избрал нападавшему меру пресечения в виде содержания под стражей без права залога. Пострадавшие находятся в больницах, им оказывается медицинская помощь.

Ранее мы сообщали об инциденте в Полтавской области, где группа людей в гражданском перекрыла дорогу транспорту, в котором в учебный центр направлялись мобилизованные мужчины. В результате силовых действий со стороны гражданских авто получили повреждения, а некоторые мобилизованные исчезли.

