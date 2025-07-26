Нападение на авто ТЦК в Полтавской области: подробности преступления

Очередной инцидент с ТЦК произошел в Полтавской области. Вечером 25 июля группа людей в гражданском перекрыла дорогу транспорту, в котором в учебный центр направлялись мобилизованные мужчины.

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По информации Полтавского ТЦК и СП, в результате силовых действий со стороны гражданских лиц авто получили повреждения, а некоторые мобилизованные исчезли.

«По факту препятствования законной деятельности Вооруженных Сил Украины со стороны гражданских лиц направлено представление в СБУ. В отношении мобилизованных военнослужащих, осуществивших СЗЧ, сообщено ГБР» , — отметили в ТЦК.

Военные напомнили, что препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины является уголовным преступлением и наказывается лишением свободы сроком от пяти до восьми лет. А если это привело к гибели людей или других тяжких последствий, сроком от восьми до пятнадцати лет.

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Кроме того, после выдачи приказа начальника ТЦК и СП о призыве во время мобилизации гражданин становится юридически военнослужащим. Если он покидает транспорт на пути в учебный центр или непосредственно учебный центр во время учебы — к нему применяются санкции как к военнослужащему в соответствии с Уголовным Кодексом Украины.

Ранее мы рассказывали, что в Николаеве СБУ задержала российских агентов, готовивших двойной теракт возле областного ТЦК.

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