Хотят вызвать страх и хаос: Норвегия обвиняет россию в нападении на дамбу
россия продолжает вести гибридную диверсионную кампанию против Европы. Так, норвежская разведка обвиняет рф в проведении кибератаки в апреле этого года, в результате которой была взята под контроль дамба на западе страны и открыт шлюз на четыре часа. По данным Норвежской службы безопасности полиции (PST), атака была направлена на дамбу Бремангера вблизи города Свельген. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации со ссылкой на издание NRK.
В результате плотина выпускала 500 литров воды в секунду, пока неисправность не обнаружили и шлюзы не закрыли. К счастью, уровень воды в дамбе был значительно ниже критического предела, поэтому пострадавших или повреждений не было.
Служба безопасности связала апрельскую кибератаку с москвой и заявила об этом публично, что случается редко. «За последний год мы заметили изменения в деятельности пророссийских киберактивистов, — сказала глава PST Беате Гангас. — Целью таких операций является влияние на население и вызывание страха и хаоса. Наш российский сосед стал опаснее».
Ранее глава разведывательной службы Германии Бруно Каль заявил, что Польша, страны Балтии, Северная Европа в зоне риска из-за предполагаемого нападения россии.
Эксперт Валерий Пекарь не исключает российский удар по Европе еще до конца этого года.272
