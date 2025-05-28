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Украина

Польша, страны Балтии, Северная Европа — в зоне риска: глава внешней разведки назвал срок, который нужен рф для нового нападения

13:32 28 мая 2025
Глава Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко

В марте глава Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль заявил, что нападение россии на Европу напрямую зависит от того, как быстро завершится война в Украине. Если война завершится раньше, агрессия россии против Европы тоже может начаться раньше, чем ожидается. Глава Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко убежден, что наше государство — это не просто страна, которая борется за себя. Мы — щит Европы. И пока мы сдерживаем это нашествие, у других стран есть время готовиться.

«Планы россии не изменились. Они хотят полного контроля над Украиной и влияния на постсоветские страны. Но дальше — это уже не „возможно“, а вопрос времени в том, кто будет следующий. Польша, страны Балтии, Северная Европа — в зоне риска. Наши аналитики уже не спрашивают, осмелится ли россия напасть на другие страны. По нашим прогнозам, которые разделяют и европейские коллеги, после окончания боевых действий рф понадобится до 2−4 лет, чтобы восстановить боеспособность. Если санкции отменят — процесс перевооружения пойдет намного быстрее. То есть через 2−4 года после завершения войны россия будет технически готова к новой агрессии — уже против Европы», — сказал Олег Иващенко.

А сейчас, добавил Иващенко, мы все видим гибридную игру: разъединить союзников, уменьшить поддержку Украины, влиять на решения через Венгрию.

«Это политическая часть войны. Мы это понимаем», — отметил глава внешней разведки

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Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что сделает Европа, если Трамп окончательно отвернется от Украины.

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