Как выбрать картофель для посадки: главный показатель отличного урожая
У огородников наступила очередная «горячая» пора — сбор картофеля, спелость которого можно проверить одним верным и простым способом, а также отбор клубней, которые будут высаживаться в следующем сезоне.
Издание Gazeta.ua приводит советы селекционера Николая Завального, который рассказывает, как правильно это сделать и на что нужно обращать внимание.
По его словам, нужно отбирать клубни, на которых ярко выражены глазки. Это — первый признак того, что будущий урожай будет хорошим. Если глазки маленькие, то и ростки в следующем году они будет давать тонкие — дела с ними не будет. Не стоит оставлять и обезображенные или кривые картофелины.
После того, как урожай собран и картофель отсортирован, грядки, где он будет высаживаться в следующем году, нужно подкормить и посеять на них сидераты или просто перекопать землю. Обязательно нужно собрать с грядок остатки растений, сорняки и гнилые плоды — они могут стать источником болезней.
О том, подорожает ли этой осенью борщовый набор и, в частности, картофель, читайте на нашем сайте.
Фото Pixabay57
