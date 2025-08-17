41.04 / 41.59 47.97 / 48.64
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Клуб потребителей

Как выбрать картофель для посадки: главный показатель отличного урожая

17:46 17 августа 2025
При отборе картошки на семена нужно обращать внимание на два момента. Фото Pixabay

У огородников наступила очередная «горячая» пора — сбор картофеля, спелость которого можно проверить одним верным и простым способом, а также отбор клубней, которые будут высаживаться в следующем сезоне.

Издание Gazeta.ua приводит советы селекционера Николая Завального, который рассказывает, как правильно это сделать и на что нужно обращать внимание.

По его словам, нужно отбирать клубни, на которых ярко выражены глазки. Это — первый признак того, что будущий урожай будет хорошим. Если глазки маленькие, то и ростки в следующем году они будет давать тонкие — дела с ними не будет. Не стоит оставлять и обезображенные или кривые картофелины.

После того, как урожай собран и картофель отсортирован, грядки, где он будет высаживаться в следующем году, нужно подкормить и посеять на них сидераты или просто перекопать землю. Обязательно нужно собрать с грядок остатки растений, сорняки и гнилые плоды — они могут стать источником болезней.

РЕКЛАМА

О том, подорожает ли этой осенью борщовый набор и, в частности, картофель, читайте на нашем сайте.

Фото Pixabay

РЕКЛАМА

57

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Август, фото из открытых источников

Раков ждет финансовый успех, а Девам полезно сходить в баню: гороскоп на 17−18 августа

семена базилика

Эти крошечные семена регулируют уровень сахара: просто добавьте их в меню

Ванна всегда будет чистой

Как за 30 минут вернуть ванне белый цвет: советы от блоггера

Генерал Эседулла Абачев тяжело ранен на Курщине. Фото из открытых источников

Карма не заставила себя ждать: генерал рф потерял руку и ногу после удара ВСУ

Следующий материал
Новости партнеров