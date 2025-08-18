Сколько времени нужно россии, чтобы вернуться на фронт? Сырский об угрозе после прекращения огня

На фоне переговоров в Вашингтоне между президентом Украины Владимиром Зеленским, президентом США Дональдом Трампом и лидерами ЕС о прекращении войны и гарантиях безопасности, Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сделал важное заявление о стратегических рисках, которые остаются даже после возможного заключения мира.

Главком Вооруженных сил Украины в интервью «РБК-Украина» заявил, что даже в случае заключения мира или прекращения боевых действий Украина должна оставаться в состоянии постоянной готовности к войне.

Отвечая на вопрос о возможной «заморозке» конфликта или завершении войны, Сырский подчеркнул, что российская армия способна быстро восстановить силы и снова начать агрессию, если у Украины нет надежных гарантий безопасности.

«Я верю в мудрость и профессионализм наших дипломатов. Но, несмотря на все будущие гарантии, на переговорный процесс, мы должны постоянно готовиться к войне, к ее продолжению россией или началу ею новой», — отметил он.

Сырский подчеркнул, что даже после формального завершения войны государство должно сосредоточиться на создании современной, высокотехнологичной армии, которая будет учитывать опыт нынешней войны.

«Я думаю, что враг сможет восстановиться очень быстро. Мы знаем, как было использовано „майское“ перемирие: противник подтянул артиллерию, беспилотные системы, перегруппировал войска и сразу начал наступление», — добавил он.

По словам Главнокомандующего, россия не отказалась от намерений захватить всю Украину, а значит, угроза будет оставаться даже после завершения активной фазы войны.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что целью путина в войне против Украины является ее уничтожение.

