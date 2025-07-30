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Он хочет, чтобы Украина перестала существовать как нация: известная публицистка о целях путина

17:30 30 июля 2025
Писательница и публицистка Энн Эпплбаум

У путина, который может стать еще более опасным для мира, в войне с Украиной однозначно есть стратегия. И у него три цели, они несколько пересекаются. В этом убеждена известная писательница и публицистка Энн Эпплбаум, пишет DW.

«Первая — имперская цель. Он хочет возродить российскую империю, став ее лидером. И это будет его роль в истории. Для этого он хочет, чтобы Украина стала либо марионеточным государством, либо полноправной частью россии, — пояснила она. — Он хочет, чтобы Украина прекратила существовать как нация и чтобы Украина снова вошла в состав российской империи. В каком формате, я не знаю.

Завоевать страну за 6 недель — этот план провалился. Теперь задействован план Б. Он состоит в том, чтобы максимально подорвать и разрушить страну. Это его первая цель. Вторая цель — уничтожить идеи, которые привели к революции 2014 года, того года, когда произошел Майдан. Когда революция завершилась успехом, когда президент Янукович сбежал из страны — для путина это было своеобразным тревожным сигналом. Ведь это, конечно, тот тип революции, которого он больше всего боится".

По мнению публицистки, третий элемент стратегии путина носит глобальный характер.

«Я имею в виду, что у путина действительно есть геополитическая стратегия, и его стратегия заключается в подрыве международного права и мировых правил, установленных после Второй мировой войны», — подытожила Эпплбаум.

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Ранее в интервью «ФАКТАМ» журналист, блогер и волонтер Роман Цымбалюк отметил, что даже самые жесткие санкции со стороны США вряд ли остановят эту войну путина.

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