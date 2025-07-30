- 07:39 Стал известен соперник «Динамо» в 3-м отборочном раунде Лиги чемпионов
- 30.07 22:29 Комплимент от шефа в ресторане: что нужно знать гостю
- 30.07 22:02 Укроп с солью на зиму: секреты заготовки от кулинара-гастроблогера Марины Гармаш
- 30.07 21:33 Всегда буду открыта для любви: Дженнифер Энистон поразила признанием
- 30.07 21:02 Достаточно двух средств: как избавиться от желтых пятен на одежде
- 30.07 20:45 «На ажурной тарелочке подавали любимый десерт европейских гурманов», — коллекционер фарфора Людмила Карпинская-Романюк
- 30.07 20:34 Пошел на войну со словами: «Если не мы — то кто»: спустя год ожиданий бойца из Ровенской области признали погибшим
- 30.07 20:07 Соленые огурцы по-монастырски: замечательный старинный рецепт
- 30.07 19:59 Львам — «Солнце», Тельцам — «Император», а Стрельцам — «Маг»: Таро-прогноз и советы карт на 31 июля
- 30.07 19:41 Россияне все чаще применяют бронетехнику в атаках: чем это опасно
- 30.07 19:36 Правительство изменит порядок получения соцвыплат: что нужно знать
- 30.07 19:24 Легенда биатлона Лаура Дальмайер погибла при восхождении на гору в Пакистане
Он хочет, чтобы Украина перестала существовать как нация: известная публицистка о целях путина
У путина, который может стать еще более опасным для мира, в войне с Украиной однозначно есть стратегия. И у него три цели, они несколько пересекаются. В этом убеждена известная писательница и публицистка Энн Эпплбаум, пишет DW.
«Первая — имперская цель. Он хочет возродить российскую империю, став ее лидером. И это будет его роль в истории. Для этого он хочет, чтобы Украина стала либо марионеточным государством, либо полноправной частью россии, — пояснила она. — Он хочет, чтобы Украина прекратила существовать как нация и чтобы Украина снова вошла в состав российской империи. В каком формате, я не знаю.
Завоевать страну за 6 недель — этот план провалился. Теперь задействован план Б. Он состоит в том, чтобы максимально подорвать и разрушить страну. Это его первая цель. Вторая цель — уничтожить идеи, которые привели к революции 2014 года, того года, когда произошел Майдан. Когда революция завершилась успехом, когда президент Янукович сбежал из страны — для путина это было своеобразным тревожным сигналом. Ведь это, конечно, тот тип революции, которого он больше всего боится".
По мнению публицистки, третий элемент стратегии путина носит глобальный характер.
«Я имею в виду, что у путина действительно есть геополитическая стратегия, и его стратегия заключается в подрыве международного права и мировых правил, установленных после Второй мировой войны», — подытожила Эпплбаум.
Ранее в интервью «ФАКТАМ» журналист, блогер и волонтер Роман Цымбалюк отметил, что даже самые жесткие санкции со стороны США вряд ли остановят эту войну путина.
185
Читайте также: путин и фсб на фоне войны начали репрессии против российской элиты: что происходит
Читайте нас в Facebook
«На ажурной тарелочке подавали любимый десерт европейских гурманов», — коллекционер фарфора Людмила Карпинская-Романюк