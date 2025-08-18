Даже гурманам понравятся эти кабачковые котлеты: ингредиенты точно есть у вас под рукой

- 18.08 22:01 Арбузный салат для фигуры: быстрый рецепт полезного блюда
Можно приготовить кабачки с помидорами и сыром или котлеты из куриного филе и кабачков. А можно сделать кабачковые котлеты. Эта интересная идея для летнего ужина понравится даже мясоедам. Такие котлетки сытные и ароматные. А еще нежные и идеально сочетаются со свежими овощами и соусами, уверяют авторы сайта Рolki.
Ингредиенты:
- 2 средних кабачка
- 6 столовых ложек панировочных сухарей
- 2 столовые ложки муки
- 2 яйца
- 1 средняя морковь
- ½ луковицы
- 100 г желтого сыра
- 1 зубчик чеснока
- 1 чайная ложка соли
- ¼ чайной ложки черного перца
- растительное масло
Приготовление:
Очистите и натрите кабачок с помощью терки с крупными отверстиями. Приправьте солью, перемешайте и оставьте на 15 минут. После этого отожмите лишнюю воду. Помойте, очистите и натрите морковь на мелкой терке. Мелко нарежьте половину луковицы и натрите сыр. Мелко нарежьте чеснок или выдавите его через чесночницу.
В миске смешайте овощи и сыр. Добавьте яйца, панировочные сухари, муку и специи. Тщательно перемешайте. Сформируйте котлеты, обваляйте их в панировочных сухарях и жарьте в хорошо разогретом растительном масле с обеих сторон до золотисто-коричневого цвета.
Переложите на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего масла.
Подавайте с картофелем, салатом или вашим любимым соусом. Эта котлета также прекрасно заменит мясо в бургере.
Напомним, как приготовить любимый бургер, но в более легкой и полезной форме.
