Даже гурманам понравятся эти кабачковые котлеты: ингредиенты точно есть у вас под рукой

Можно приготовить кабачки с помидорами и сыром или котлеты из куриного филе и кабачков. А можно сделать кабачковые котлеты. Эта интересная идея для летнего ужина понравится даже мясоедам. Такие котлетки сытные и ароматные. А еще нежные и идеально сочетаются со свежими овощами и соусами, уверяют авторы сайта Рolki.

Ингредиенты: 2 средних кабачка

6 столовых ложек панировочных сухарей

2 столовые ложки муки

2 яйца

1 средняя морковь

½ луковицы

100 г желтого сыра

1 зубчик чеснока

1 чайная ложка соли

¼ чайной ложки черного перца

растительное масло

Приготовление:

Очистите и натрите кабачок с помощью терки с крупными отверстиями. Приправьте солью, перемешайте и оставьте на 15 минут. После этого отожмите лишнюю воду. Помойте, очистите и натрите морковь на мелкой терке. Мелко нарежьте половину луковицы и натрите сыр. Мелко нарежьте чеснок или выдавите его через чесночницу.

В миске смешайте овощи и сыр. Добавьте яйца, панировочные сухари, муку и специи. Тщательно перемешайте. Сформируйте котлеты, обваляйте их в панировочных сухарях и жарьте в хорошо разогретом растительном масле с обеих сторон до золотисто-коричневого цвета.

Переложите на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего масла.

Подавайте с картофелем, салатом или вашим любимым соусом. Эта котлета также прекрасно заменит мясо в бургере.

Напомним, как приготовить любимый бургер, но в более легкой и полезной форме.

