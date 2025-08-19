«Никто не спрашивал моего разрешения»: Меган Маркл расплакалась из-за заявления Букингемского дворца

Меган Маркл была расстроена после того, как Букингемский дворец опубликовал заявление, в котором отрицалось, что принц Уильям издевался над ней и принцем Гарри. Гарри чувствовал себя преданным, считая, что Дворец отдал приоритет репутации Уильяма, а не защите от дезинформации, пишет Times of India.

Супруги заявили, что этот поступок стал для них шоком, поскольку заявление было обнародовано без согласия Гарри и, по их мнению, не отражало их взгляд на историю.

В документальном фильме 2022 года Netflix «Гарри и Меган» Гарри вспомнил момент, когда увидел заявление и понял, что оно было опубликовано без его согласия.

«Никто не спрашивал у меня разрешения», — сказал он.

Заявление было опубликовано Букингемским дворцом от имени обоих принцев в январе 2020 года, но, по словам принца Гарри, он никогда не соглашался на него и даже не знал, что оно было опубликовано. Это утверждение имело целью опровергнуть слухи, которые свидетельствовали о том, что поведение Уильяма было причиной того, что герцогиня Сассекская решила отойти от публичной жизни. В то время в СМИ распространялись спекуляции относительно напряженности во дворце.

Гарри считал, что дворец имел целью защитить репутацию Уильяма, но не смог обеспечить такой же уровень, чтобы защитить его и Меган от распространения дезинформации.

«В течение трех лет они никогда не говорили правду, чтобы защитить нас, — сказал Гарри. — Но в течение четырех часов они были готовы лгать, чтобы защитить моего брата».

Его слова отражали глубокое чувство предательства, которое они с Меган испытали после этого.

Этот эпизод сейчас регулярно упоминается как один из ключевых моментов, которые еще больше отдалили братьев. Когда-то близкие и объединенные в горе по матери, принцессе Диане, принцы отдалились друг от друга. Уильям продолжает выполнять свои обязанности в Великобритании, в то время как Гарри и Меган создали новую жизнь со своими детьми, Арчи и Лилибет, в Калифорнии.

Ранее сообщалось, что принц Гарри обратился к адвокатам после обнародования истории о его драке с принцем Эндрю.

