Принц Гарри обратился к адвокатам после обнародования истории о его драке с принцем Эндрю

Принц Гарри и Меган Маркл, недавно потерявшие контракт на 100 миллионов с Netflix, направили юридические письма в Daily Mail по поводу обвинений в драке с принцем Эндрю и пренебрежительных комментариев о Меган. Новая книга Эндрю Лоуни «Под названием», отрывки из которой были опубликованы в Daily Mail, изображает Эндрю как одержимого сексом и грубого мужчину.

ВІДЕО ДНЯ

Однако именно юридическая команда Гарри и Меган, а не герцога Йоркского, была мобилизована для реагирования на обвинения. И это из-за отрывков, которые намекают на то, что Гарри и Эндрю подрались в 2013 году, и других, в которых утверждают, что Эндрю пренебрежительно относился к Меган.

Отрывки из книги были опубликованы в Daily Mail в субботу, что вызвало резкое опровержение со стороны команды Гарри в тот же вечер, пишет Newsweek. Теперь команда Гарри сообщила, что они вызвали юристов.

Они утверждают, что в статье Daily Mail есть грубые неточности, вредные и клеветнические замечания.

РЕКЛАМА

В субботнем заявлении, присланном также в Newsweek, говорилось: «Могу подтвердить, что принц Гарри и принц Эндрю никогда не дрались, а принц Эндрю никогда не делал тех комментариев о герцогине Сассекской, которые, как утверждается, он сделал принцу Гарри».

Гарри постепенно сворачивает шквал исков, выиграв некоторые из них, проиграв другие и отказавшись от одного. Если бы юридическое письмо превратилось в фактический иск, это означало бы возвращение к медиастратегии, от которой Гарри, как считалось, уже отказался.

«На семейном собрании в 2013 году, — писал Лоуни, — Гарри и Эндрю сильно поссорились и били друг друга кулаками из-за того, что Эндрю сказал за спиной Гарри. По словам источника, близкого к обоим мужчинам, Гарри сказал ему, что он трус, если не скажет ему этого в лицо. Гарри взял верх над Эндрю, по всем данным, оставив его с разбитым носом, прежде чем ссора закончилась. Позднее Эндрю сказал Гарри, что его брак с Меган Маркл продлится не дольше месяца, — говорится в книге, — и обвинил племянника в том, что он «с ума сошел» и не провел должной проверки ее прошлого.

Как говорится в отрывке, он открыто обвинил Меган в оппортунистическом поведении и считал, что она слишком стара для Гарри, добавив, что его племянник совершает самую большую ошибку в истории. Источник сообщил: «Гарри позже сказал Уильяму, что ненавидит Эндрю».

РЕКЛАМА

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, что принц Гарри сделал королевской семье предложение, которое поможет наладить их отношения.

Фото: Getty Images

РЕКЛАМА

268

Читайте нас в Facebook