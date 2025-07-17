Аферисты начали зарабатывать на «Пакете школьника»: родителей будущих первоклассников предупредили об угрозе

В Украине аферисты придумали новую мошенническую схему под видом помощи «Пакет школьника». Об этом сообщили в Министерстве социальной политики Украины.

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«Вниманию родителей будущих первоклассников! В сети распространяется новая мошенническая схема под видом помощи „Пакет школьника“: злоумышленники рассылают сообщения о якобы начале выплаты и собирают банковские данные родителей. Официально сообщаем: инициатива еще тестируется, продолжаются последние доработки для того, чтобы старт программы состоялся максимально эффективно и качественно», — сообщили в ведомстве.

В Минсоцполитики сообщат о запуске программы, как только все будет готово.

«Тогда же поделимся и подробной инструкцией, как воспользоваться „Пакетом школьника“. Сейчас точно можем сказать: родителям, которые зарегистрировали своего ребенка в первый класс украинской школы и являются пользователями „Дії“, после старта инициативы поступит соответствующее уведомление. Поэтому предостерегаем родителей и представителей нынешних „первачков“ не переходить по сомнительным ссылкам и не предоставлять свои персональные данные», — сообщили в ведомстве.

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