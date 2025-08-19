- 10:01 Картофельный пирог от Эктора: быстрый и простой рецепт для тех, у кого нет времени на готовку
Пока премьер-министр Фицо дружит с путиным, Словакия зарабатывает на оружии для Украины
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо приостановил официальную военную помощь Украине, раскритиковал санкции ЕС против россии, отказался от членства Киева в НАТО и встретился с путиным. В то же время частные оружейные компании Словакии получают огромную прибыль, продавая оружие Украине, пишет Politico.
По информации издания, в 2024 году экспорт оружия из Словакии вырос до 1,15 миллиарда евро. Это примерно 1 процент экономики страны, что вдвое больше, чем в 2023 году, и в 10 раз больше, чем до начала полномасштабного вторжения россии в Украину в 2022 году. Но преуспевающий оружейный бизнес не подрывает политическое обещание Роберта Фицо относительно помощи Украине, заявил замминистра обороны Игорь Мелихер.
«Словацкое правительство в своем манифесте пообещало гражданам, что мы не пришлем ни одной пули с наших государственных складов в Украину, и мы придерживаемся этого обещания», — сказал Мелихер в заявлении для Politico.
Официальная помощь Словакии состоит из нелетальной помощи и критически важных поставок электроэнергии, «необходимых для функционирования Украины как государства».
Однако правительство не скрывает, что не испытывает проблем с частными компаниями, которые продают оружие.
«Мы вступили в Европейский союз из-за ценностей, которые разделяем. Мы также уважаем свободный рынок, — сказал Мелихер. — Поэтому ограничение деятельности компаний оборонной промышленности было бы довольно лицемерным с нашей стороны».
По данным Центра европейского политического анализа, словацкие компании производят 155 мм боеприпасы, самоходные гаубицы Zuzana 2, системы обнаружения и средства радиоэлектронной борьбы и связи.
Игорь Мелихер добавил, что «большая часть военной техники, произведенной в Словакии, продается не Украине, а западным партнерам, которые потом решают, что делать с этим материалом».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Фицо заявлял, что «Словакия не имеет причин страдать из-за Украины».121
