Стармер намекнул на переговоры с США о закупке оружия для Украины

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер намекнул, что его страна может присоединиться к Германии в закупке оружия у США для передачи Украине. По его словам, западные союзники стремятся укрепить оборону этой разорванной конфликтом страны в войне против российских захватчиков, пишет Bloomberg. Известно, что переговоры о закупке оружия между Великобританией, США и другими европейскими странами находятся на начальной стадии.

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«Мы работаем с союзниками над обеспечением потенциала, а также резервом, который стоит за этим, чтобы гарантировать эффективность любого потенциала в Украине», — сказал Стармер журналистам.

Трамп заявил, что страны-члены НАТО оплатят оружие, которое будет отправлено в Украину. Каждая батарея Patriot стоит более 1 миллиарда долларов, а ракеты этой системы стоят около 4 миллионов долларов каждая.

Берлин планирует поставлять оружие для Украины, финансировать приобретение двух батарей Patriot для Киева, а также стремится приобрести у США ракетную систему средней дальности Typhon. Другие европейские страны, включая Великобританию, еще не взяли на себя обязательства присоединиться к ним.

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Напомним, что на днях Стармер и Мерц подписали новый «Кенсингтонский договор», предусматривающий обязательства двух стран оказывать друг другу помощь в случае вооруженного нападения, поставить новую систему ракет дальнего радиуса действия в течение следующего десятилетия и тесно сотрудничать в вопросах лицензирования экспорта общих систем вооружения.

Тем временем Северная Корея уже поставила россии огромное количество снарядов калибра 152 мм — цифра шокирует.

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