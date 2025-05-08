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Верховная Рада ратифицировала Соглашение о полезных ископаемых между США и Украиной

15:20 8 мая 2025
Верховная Рада ратифицировала Соглашение о полезных ископаемых между США и Украиной

Верховная Рада поддержала ратификацию Соглашения о полезных ископаемых между США и Украиной, которое недавно было подписано при участии первого вице-премьер-министра Украины Юлии Свириденко и министра финансов США Скотта Бессента. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

«За основу и в целом. За — 338. PS Говорил же, все фракции и группы проголосовали», — написал он.

Больше всего голосов дала фракция «Слуга народа».

«По Фракциям: Слуга — 210; ЕС — 23; Батькивщина — 22; За жизнь — 18; Голос — 12; Восстановление — 12; За будущее — 10; Доверие — 18; Внефракционные — 13» — сообщил Железняк.

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подчеркнул, что это историческое событие для Украины и США.

«Мы смогли добиться такого беспрецедентного партнерства, прежде всего, благодаря лидерству Президента Украины Владимира Зеленского и Президента США Дональда Трампа. Это историческое событие для наших стран. Рассчитываем уже в ближайшее время завершить всю техническую работу и начать новый этап сотрудничества с нашими американскими партнерами», — отметил он.

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Как ранее сообщали «ФАКТЫ», при работе над текстом соглашения США хотели закрепить за собой газопровод российского «Газпрома», но на территории Украины такого газопровода нет.

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