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Верховная Рада ратифицировала Соглашение о полезных ископаемых между США и Украиной
Верховная Рада поддержала ратификацию Соглашения о полезных ископаемых между США и Украиной, которое недавно было подписано при участии первого вице-премьер-министра Украины Юлии Свириденко и министра финансов США Скотта Бессента. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
«За основу и в целом. За — 338. PS Говорил же, все фракции и группы проголосовали», — написал он.
Больше всего голосов дала фракция «Слуга народа».
«По Фракциям: Слуга — 210; ЕС — 23; Батькивщина — 22; За жизнь — 18; Голос — 12; Восстановление — 12; За будущее — 10; Доверие — 18; Внефракционные — 13» — сообщил Железняк.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подчеркнул, что это историческое событие для Украины и США.
«Мы смогли добиться такого беспрецедентного партнерства, прежде всего, благодаря лидерству Президента Украины Владимира Зеленского и Президента США Дональда Трампа. Это историческое событие для наших стран. Рассчитываем уже в ближайшее время завершить всю техническую работу и начать новый этап сотрудничества с нашими американскими партнерами», — отметил он.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», при работе над текстом соглашения США хотели закрепить за собой газопровод российского «Газпрома», но на территории Украины такого газопровода нет.118
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