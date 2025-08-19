Этот продукт точно есть на каждой кухне: отличный совет для легкой чистки яиц

Свежие вареные яйца труднее всего чистить: их белки имеют более низкий pH и крепче прилегают к мембране под скорлупой. Еще одной причиной трудностей с чисткой яиц является неправильное время приготовления — слишком короткое или слишком долгое. В идеале это должно быть 8−10 минут. За это время белки успевают застыть и стать более стойкими к повреждениям. Сразу после приготовления яйцо следует помыть холодной водой, пишет Interia kobieta.

Эксперты говорят, что яйцо должно быть по крайней мере недельным, чтобы его было легко чистить. К счастью, существует простой метод, позволяющий избежать этой проблемы. Просто добавьте уксус в воду, в которой вы варите яйца (столовую ложку уксуса на литр воды), что сделает скорлупу пористее и денатурирует яичный белок, что значительно облегчит его отделение. Не беспокойтесь, уксус в воде не влияет на вкус яйца, но значительно облегчает чистку.

Яйца, говорится в публикации, следует есть по многим причинам: они полезны на диете, они содержат много высококачественного белка, они надолго оставляют ощущение сытости, а следовательно, способствуют потере лишних килограммов и поддержанию здорового веса. Там много ценных витаминов и минералов: витамины A, D, E и K, витамины группы B, а также фосфор, железо, кальций, магний, калий и цинк.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, что, по словам специалистов, яйца лучше есть на ужин, потому что тогда они самые полезные.

