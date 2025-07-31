Идеально сваренные яйца: есть хитрости, которые вы должны знать

Яйца вкрутую — это классика, которая никогда не выходит из моды! Они прекрасно подходят для бутербродов, салатов, яичных паст или фарширования - возможности почти безграничны. Но как их идеально приготовить? Как обеспечить идеальный цвет желтка без неприглядного зеленоватого кольца вокруг него? Чтобы избежать любых сомнений, следуйте нашим советам, пишет кулинарный сайт Вeszamel.

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Вода всегда должна покрывать яйца. Никогда не кладите яйца в кипящую или горячую воду, так как тепловой шок приведет к их растрескиванию. Всегда варите яйца на среднем огне, позволяя воде медленно кипеть — если вода закипает слишком быстро, яйца могут треснуть от постоянных ударов о дно и стенки кастрюли.

Через 5 минут яйцо будет сварено всмятку. Через 8 минут яйцо будет сварено вкрутую, но желток может быть еще достаточно мягким. Поэтому яйца нужно варить 9−10 минут. Если яйцо оставить в воде дольше, вокруг желтка может появиться темное, серовато-зеленоватое кольцо. Это результат окисления соединений серы в белке. Кольцо всегда указывает на то, что яйцо переварено.

Как сварить яйцо вкрутую? Это просто. Налейте воду в кастрюлю. Положите яйца в кастрюлю на средний огонь. Подождите, пока вода закипит. С момента, когда вода начнет закипать, яйца должны вариться 9−10 минут. Снимите кастрюлю с огня и слейте горячую воду. Залейте яйца холодной водой, чтобы немного охладить их и остановить процесс варки. После того, как яйца остынут, очистите и ешьте.

Напомним совет диетологов о том, что яйца лучше есть на ужин.

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