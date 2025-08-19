Стало известно, где могут встретиться путин с Зеленским

Президент США Дональд Трамп заявил президенту Владимиру Зеленскому, что Соединенные Штаты помогут обеспечить безопасность Украины в любом соглашении, которое прекратит войну россии, хотя объем какой-либо помощи не был сразу понятен. Он дал это обещание во время внеочередного саммита в Белом доме, где принимал украинского президента и группу европейских союзников после встречи на Аляске с путиным.

ВІДЕО ДНЯ

В сообщении в социальных сетях поздно в понедельник Трамп сообщил, что позвонил российскому лидеру и начал организовывать встречу путина с зеленским, после которой состоится трехсторонний саммит трех президентов, пишет Reuters.

По словам источника в европейской делегации, Трамп сообщил европейским лидерам, что путин предложил такую последовательность. Хотя кремль публично не объявил о своем согласии, чиновник администрации США заявил, что встреча путина и Зеленского может состояться в Венгрии. По словам канцлера Германии Фридриха Мерца, они встретятся в течение следующих двух недель.

Напомним, что последние прямые переговоры между россией и Украиной состоялись в Турции в июле. путин отказался от публичного приглашения Зеленского встретиться с ним лично и направил делегацию низкого уровня.

РЕКЛАМА

283

Читайте нас в Facebook