Стало известно, где могут встретиться путин с Зеленским
Президент США Дональд Трамп заявил президенту Владимиру Зеленскому, что Соединенные Штаты помогут обеспечить безопасность Украины в любом соглашении, которое прекратит войну россии, хотя объем какой-либо помощи не был сразу понятен. Он дал это обещание во время внеочередного саммита в Белом доме, где принимал украинского президента и группу европейских союзников после встречи на Аляске с путиным.
В сообщении в социальных сетях поздно в понедельник Трамп сообщил, что позвонил российскому лидеру и начал организовывать встречу путина с зеленским, после которой состоится трехсторонний саммит трех президентов, пишет Reuters.
По словам источника в европейской делегации, Трамп сообщил европейским лидерам, что путин предложил такую последовательность. Хотя кремль публично не объявил о своем согласии, чиновник администрации США заявил, что встреча путина и Зеленского может состояться в Венгрии. По словам канцлера Германии Фридриха Мерца, они встретятся в течение следующих двух недель.
Напомним, что последние прямые переговоры между россией и Украиной состоялись в Турции в июле. путин отказался от публичного приглашения Зеленского встретиться с ним лично и направил делегацию низкого уровня.
