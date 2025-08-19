Почти 1000 грн к пенсии: кто из украинцев получит надбавку от государства

В Украине, кроме ежемесячной пенсии, некоторые граждане могут получать дополнительные выплаты. Существует специальная прибавка к пенсии для людей, имеющих особые заслуги перед государством, пишет УНИАН.

ВІДЕО ДНЯ

Согласно украинскому законодательству, право на такую доплату имеют лица, совершившие героические поступки или достигшие выдающихся успехов. Эта надбавка постоянна.

Кто имеет право на прибавку:

• Герои Украины, кавалеры Ордена Героев Небесной Сотни.

• Лица, награжденные четырьмя и более орденами Украины после 1991 года.

• Лица, имеющие звание «народный» (например, «Народный артист Украины»), полученное после 1991 года.

• Матери-героини, родившие и воспитавшие пятерых и более детей до шести лет. В случае смерти матери или лишения ее родительских прав, прибавка может быть назначена отцу, воспитывающему детей.

РЕКЛАМА

Размер выплаты

Размер надбавки составляет 35−40% от прожиточного минимума (2361 грн). Таким образом, сумма доплаты может составлять от 826 до 944 грн.

Ранее «ФАКТЫ» писали, какую выплату выгоднее получать: пенсию или социальную помощь.

РЕКЛАМА

425

Читайте нас в Facebook