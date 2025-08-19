- 15:35 Невероятные маринады для овощей-гриль: вкусная альтернатива шашлыку
«Бавовна» в тылу врага: СБУ уничтожила склады боеприпасов в Луганской области
Украинские Силы обороны продолжают ликвидировать оккупантов и уничтожать их дорогую военную технику и вооружение.
Так, в ночь на 19 августа дроны СБУ устроили взрывы на двух складах боеприпасов россиян в населенном пункте Белокуракино на временно оккупированной Луганщине.
Белокуракино находится на важной железнодорожной ветке, которой из россии поставляют боеприпасы на линию фронта, в частности на Покровское направление, напомнили в спецслужбе.
По предварительным данным, беспилотники по меньшей мере семь раз попали по территории складов. После взрывов вспыхнул мощный пожар, зафиксированный также и международным сервисом FIRMS, отслеживающим возгорание в реальном времени по всему миру.
«СБУ продолжает системные удары в тыл врага, чтобы снизить наступательные возможности армии врага на фронте. Уничтожение вражеских боеприпасов напрямую помогает нашим воинам, которые мужественно сдерживают штурмы россиян. Демилитаризация военных складов и техники оккупантов будет продолжаться и дальше» , — сообщили в ведомстве.
Напомним, на днях ВСУ освободили шесть населенных пунктов в Донецкой области. Украинские военные ликвидировали более 900 оккупантов и уничтожили значительное количество вражеской техники и вооружения.7
