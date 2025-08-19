41.07 / 41.60 48.00 / 48.61
Украина

«Бавовна» в тылу врага: СБУ уничтожила склады боеприпасов в Луганской области

15:30 19 августа 2025
Горят склады боеприпасов на Луганщине, фото из открытых источников

Украинские Силы обороны продолжают ликвидировать оккупантов и уничтожать их дорогую военную технику и вооружение.

Так, в ночь на 19 августа дроны СБУ устроили взрывы на двух складах боеприпасов россиян в населенном пункте Белокуракино на временно оккупированной Луганщине.

Белокуракино находится на важной железнодорожной ветке, которой из россии поставляют боеприпасы на линию фронта, в частности на Покровское направление, напомнили в спецслужбе.

По предварительным данным, беспилотники по меньшей мере семь раз попали по территории складов. После взрывов вспыхнул мощный пожар, зафиксированный также и международным сервисом FIRMS, отслеживающим возгорание в реальном времени по всему миру.

«СБУ продолжает системные удары в тыл врага, чтобы снизить наступательные возможности армии врага на фронте. Уничтожение вражеских боеприпасов напрямую помогает нашим воинам, которые мужественно сдерживают штурмы россиян. Демилитаризация военных складов и техники оккупантов будет продолжаться и дальше» , — сообщили в ведомстве.

Напомним, на днях ВСУ освободили шесть населенных пунктов в Донецкой области. Украинские военные ликвидировали более 900 оккупантов и уничтожили значительное количество вражеской техники и вооружения.

7

