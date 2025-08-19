- 10:01 Картофельный пирог от Эктора: быстрый и простой рецепт для тех, у кого нет времени на готовку
Этот продукт спасает сердце, улучшает сон и борется с холестерином: ученые шокировали результатами
Авокадо — источник полезных жиров, витаминов и минералов, поддерживающих здоровье сердца, желудочно-кишечного тракта, кожи и нервной системы. Плод снижает холестерин, улучшает обмен веществ, защищает клетки от воспаления и старения.
Согласно недавнему исследованию, проведенному американскими учеными, люди, которые ежедневно употребляли авокадо в течение шести месяцев, почувствовали улучшение сна. У них снизился уровень холестерина, а также улучшилось качество питания.
В шестимесячном исследовании, финансируемом Центром питания авокадо, посвященном здоровью сердечно-сосудистой системы, приняли участие 969 взрослых американцев с абдоминальным ожирением, которые обычно съедали не более двух авокадо в месяц, пишет Verywell.
Во время исследования одна группа съедала по одному авокадо каждый день, а другая — два или меньше в месяц.
Ежедневное употребление авокадо не улучшило общий показатель здоровья сердца, но улучшило качество питания, сон и уровень липидов в крови.
«Эти результаты свидетельствуют о том, что для заметного улучшения показателей „8 основных показателей жизни“ необходимы относительно значительные улучшения по большинству компонентов здоровья сердечно-сосудистой системы», — говорится в исследовании.
Авокадо не является снотворным, но содержит питательные вещества, способствующие сну, такие как магний, калий и полезные жиры, пояснили ученые.
«Регулярное, сбалансированное питание, включающее полезные жиры, сложные углеводы и белки, поможет поддерживать ваш циркадный ритм», — считают ученые.
Авокадо — хороший источник «полезных» мононенасыщенных жиров.
Предыдущие исследования показали, что употребление авокадо, особенно вместо насыщенных жиров, таких как сливочное масло и сыр, помогает снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.
В одном авокадо содержится 10 граммов клетчатки, которая способствует снижению уровня холестерина и риска сердечно-сосудистых заболеваний.
По словам исследователей, растворимая клетчатка авокадо может образовывать гель, который связывается с желчными кислотами и «плохим» холестерином в тонком кишечнике, помогая выводить их из организма.
Избыток «плохого» холестерина, может накапливаться в артериях и приводить к боли в груди или сердечным приступам.
Авокадо может быть частью здорового, богатого клетчаткой рациона, способствующего сну. Но он может подойти не всем.
Ежедневное употребление авокадо не принесет пользы тем, у кого аллергия на авокадо или кто соблюдает диету с низким содержанием калия или очень низким содержанием жиров, отмечают ученые.
Кроме авокадо, аналогичной пользой для здоровья, особенно для сна, обладают грецкие орехи, вишневый сок, жирная рыба, например, лосось, и некоторые травяные чаи.
Фрукт авокадо обладает мягкой, сладкой и маслянистой текстурой, которая делает его популярным компонентом многих блюд.
Авокадо отлично подойдет для приготовления быстрого завтрака. А паста с авокадо станет сытным и полезным обедом.327
