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Книга рецептов

Оригинальный завтрак от Павы: готовится за 10 минут, а выглядит на все 100!

16:05 23 июня 2025
Завтрак с кабачка, фото скриншот видео

Победитель 7 сезона кулинарного шоу «МастерШеф» Вадим Бжезинский (Пава), который обожает «зеленые» рецепты, предложил приготовить вкуснейший завтрак, в составе которого есть кабачок и авокадо.

А готовится блюдо всего за 10 минут.

«Подсел на этот завтрак. Идеально за 10 минут. Готовлю уже третий раз подряд — и еще не надоел» , — отметил кулинар.

Ингредиенты:
•кабачок
•лосось с/с
•сыр твердый
•крем-творог
•авокадо
•соль, перец.

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Приготовление:

Кабачок порезать кружочками, разложить на пергамент, посолить, поперчить.

Посыпать твердым сыром и запечь в духовке, чтобы сыр расплавился.

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Перевернуть запеченный кабачок на другую сторону, посолить, поперчить. Смазать крем- сыром.

Внутрь положить порезанный авокадо, кусочки лосося.

Сложить пополам и завтрак готов.

«Готовится за 10 минут, а выглядит — на все 100!» — еще раз отметил Пава.

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В сети идея кулинара очень понравилась.

Мы также рассказывали, как приготовить быструю закуску из кабачков и рулетики из кабачков с сыром и ветчиной.

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