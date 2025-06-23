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Оригинальный завтрак от Павы: готовится за 10 минут, а выглядит на все 100!
Победитель 7 сезона кулинарного шоу «МастерШеф» Вадим Бжезинский (Пава), который обожает «зеленые» рецепты, предложил приготовить вкуснейший завтрак, в составе которого есть кабачок и авокадо.
А готовится блюдо всего за 10 минут.
«Подсел на этот завтрак. Идеально за 10 минут. Готовлю уже третий раз подряд — и еще не надоел» , — отметил кулинар.
Ингредиенты:
•кабачок
•лосось с/с
•сыр твердый
•крем-творог
•авокадо
•соль, перец.
Приготовление:
Кабачок порезать кружочками, разложить на пергамент, посолить, поперчить.
Посыпать твердым сыром и запечь в духовке, чтобы сыр расплавился.
Перевернуть запеченный кабачок на другую сторону, посолить, поперчить. Смазать крем- сыром.
Внутрь положить порезанный авокадо, кусочки лосося.
Сложить пополам и завтрак готов.
«Готовится за 10 минут, а выглядит — на все 100!» — еще раз отметил Пава.
В сети идея кулинара очень понравилась.
Мы также рассказывали, как приготовить быструю закуску из кабачков и рулетики из кабачков с сыром и ветчиной.236
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