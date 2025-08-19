Favbet Tech стал партнером IT Arena 2025 во Львове

- 18:05 Потап признался, что связывает его с Настей Каменских — неожиданная правда
Технологическая компания Favbet Tech стала партнером IT Arena 2025, которая состоится 26−28 сентября на стадионе «Арена Львов». Партнерство усиливает вовлеченность компании в развитие украинской IT-экосистемы и поддержку технологического сообщества.
В этом году IT Arena ожидает более 6000 участников из 30 стран и будет работать сразу на пяти сценах — Business, Technology, Product, Startup и, впервые, Defense, посвященной оборонным технологиям. В программе — Startup Competition с призовым фондом $ 60 000, Made in Ukraine Showcase для B2B-решений и около 50 митапов в финальный день. Среди заявленных спикеров — Михаил Федоров, Террелл Дж. Старр, Саша Мишо, Йонатан Левин и другие.
«IT Arena — очень качественная площадка, где украинские компании могут показать себя миру, получить импульс для дальнейшего развития. Для Favbet Tech это партнерство является продолжением наших усилий по поддержке украинского IT-комьюнити и развитию АI-экспертизы», — прокомментировал Артем Скрипник, CEO Favbet Tech.
В течение 2024−2025 годов Favbet Tech системно поддерживает отраслевые события и объединения: компания — генеральный партнер и соинициатор AI-комитета Ассоциации IT Ukraine, партнер серий CEO Talks и ежеквартальных встреч Diia. City Union, официальный партнер Forbes AI Day 2025 в Киеве.
Favbet Tech — украинская продуктовая IT-компания, которая разрабатывает высоконагруженные платформы для индустрии развлечений с фокусом на AI/ML, Big Data и безопасность цифровых сервисов. По итогам 2025 года компания включена в рейтинг ТОП-50 IT-компаний Украины от DOU.
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, что FAVBET Tech поддержала новое событие CEO Talks, посвященное развитию ІТ-бизнеса во времена турбулентности.35
