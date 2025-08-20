- 20.08 22:01 Как есть это популярное блюдо грузинской кухни: все гораздо проще, чем вы думаете
Картофельный пирог от Эктора: быстрый и простой рецепт для тех, у кого нет времени на готовку
Судья проекта «МастерШеф» Эктор Хименес-Браво, готовивший митболы по рецепту своей мамы, поделился еще одним рецептом вкусного блюда.
По словам кулинара, это очень простой и быстрый рецепт. Он подойдет тем, у кого нет времени готовить. Но «после этого блюда вы скажете: «я наелся».
Ингредиенты:
• Картофель — 650 г;
• Тертый пармезан — 60 г;
• Твердый сыр (гауда, эменталь
• Ветчина — 100 г;
• Оливковое масло;
• Соль, перец;
• Розмарин.
Приготовление:
Нарезать картофель тонкими слайсами.
Форму застелить пергаментом, выложить слайсы по кругу.
Полить растительным маслом, добавить соль, перец, пармезан.
Сделать слой ветчины и сыра.
Повторить: картофель — масло — специи — пармезан — тертый твердый сыр.
Запекать при 180 °C в течение 20 минут.
Напомним, недавно Эктор Хименес Браво вместе с ведущим Алексеем Дурневым готовил мариупольские чебуреки.304
