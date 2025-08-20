41.07 / 41.58 47.96 / 48.55
Книга рецептов

Картофельный пирог от Эктора: быстрый и простой рецепт для тех, у кого нет времени на готовку

10:01 20 августа 2025
Картофельный пирог, фото скриншот видео

Судья проекта «МастерШеф» Эктор Хименес-Браво, готовивший митболы по рецепту своей мамы, поделился еще одним рецептом вкусного блюда.

По словам кулинара, это очень простой и быстрый рецепт. Он подойдет тем, у кого нет времени готовить. Но «после этого блюда вы скажете: «я наелся».

Ингредиенты:
• Картофель — 650 г;
• Тертый пармезан — 60 г;
• Твердый сыр (гауда, эменталь и т. п.) — 100 г;
• Ветчина — 100 г;
• Оливковое масло;
• Соль, перец;
• Розмарин.

Приготовление:

Нарезать картофель тонкими слайсами.

Форму застелить пергаментом, выложить слайсы по кругу.

Полить растительным маслом, добавить соль, перец, пармезан.

Сделать слой ветчины и сыра.

Повторить: картофель — масло — специи — пармезан — тертый твердый сыр.

Запекать при 180 °C в течение 20 минут.


Напомним, недавно Эктор Хименес Браво вместе с ведущим Алексеем Дурневым готовил мариупольские чебуреки.

304

