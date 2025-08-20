Картофельный пирог от Эктора: быстрый и простой рецепт для тех, у кого нет времени на готовку

Судья проекта «МастерШеф» Эктор Хименес-Браво, готовивший митболы по рецепту своей мамы, поделился еще одним рецептом вкусного блюда.

По словам кулинара, это очень простой и быстрый рецепт. Он подойдет тем, у кого нет времени готовить. Но «после этого блюда вы скажете: «я наелся».

Ингредиенты:

• Картофель — 650 г;

• Тертый пармезан — 60 г;

• Твердый сыр (гауда, эменталь и т. п. ) — 100 г;

• Ветчина — 100 г;

• Оливковое масло;

• Соль, перец;

• Розмарин.

Приготовление:

Нарезать картофель тонкими слайсами.

Форму застелить пергаментом, выложить слайсы по кругу.

Полить растительным маслом, добавить соль, перец, пармезан.

Сделать слой ветчины и сыра.

Повторить: картофель — масло — специи — пармезан — тертый твердый сыр.

Запекать при 180 °C в течение 20 минут.

Напомним, недавно Эктор Хименес Браво вместе с ведущим Алексеем Дурневым готовил мариупольские чебуреки.

