Постоянный судья проекта «МастерШеф» Эктор Хименес-Браво, который готовил митболы по рецепту своей мамы, вместе с украинским телеведущим Алексеем Дурневым показал, как готовятся мариупольские чебуреки.

«У каждого есть то самое блюдо, которое пахнет детством «, — написал Хименес-Браво.

Он отметил, что однажды увидел рецепт в сторис Дурнева и ему очень захотелось приготовить это блюдо вместе с Алексеем. Кстати, Дурнев родом из Мариуполя. Так чебуреки готовила его мама.

Для приготовления 7−10 чебуреков понадобится:

Мука — 500 г (примерно 3 стакана по 250 мл);

Кипяток — 1 стакан (90−100 ° C);

Соль — 0,7 ч. л;

Рафинированное масло — 5 ст. л;

Водка — 1 ст. л.

Фарш:

Смешанный фарш (свинина + говядина) — 500 г;

Луковица (большая) — 1 шт;

Соль, черный перец, кориандр — по вкусу;

Кефир или ряженка (или вода) — 50−100 мл.

Приготовление:

Влить кипяток в миску, добавить муку, соль и масло.

Сначала замешать тесто ложкой (очень горячее!), затем руками. Добавить водку.

Завернуть в пленку и оставить на 1−2 часа.

Перекрутить мясо, добавить тертый лук, специи и немного ряженки или кефира. Хорошо вымешать — масса должна стать нежной и сочной.

Раскатать тесто очень тонко — до 1−1,5 мм. Выкладывать фарш на одну половину, сложить пополам, прижать, обрезать краешки просто тарелкой.

Нагреть много растительного масла в глубокой сковороде или фритюрнице. Жарить чебуреки до золотистой корочки.

Ранее Эктор Хименес Браво уже готовил чебуреки, но они были без теста.

