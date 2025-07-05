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Книга рецептов

Аромат из детства «шефа»: митболы по рецепту мамы Эктора Хименеса-Браво

15:42 5 июля 2025
Митболы по рецепту Эктора Браво, фото соцсети

Недавно вернувшийся из родной Колумбии постоянный судья проекта «МастерШеф» Эктор Хименес-Браво поделился рецептом блюда, которое очень вкусно готовит его мама. Речь идет о митболах.

«Это одно из тех блюд, которые я помню с детства. Насыщенное, домашнее, с ароматами, которые собирают всю семью за столом», — отметил известный повар.

Для митболов:

• Фарш из свинины и говядины — 500 г;
• Лук белый — 1 шт;
• Лук зеленый — пучок;
• Сладкий перец — ½ шт;
• Чеснок — 1 зубчик;
• Соль, кумин — по вкусу;
• Яйцо — 1 шт;
• Сухари — 2−3 ст. л.

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Для овощного гарнира:

• Картофель — 3−4 шт;
• Томат — 1 шт;
• Сладкий перец — ½ шт;
• Лук белый — ½ шт;
• Лук зеленый — немного;
• Бульон — ½ стакана;
• Чеснок, кумин, соль — по вкусу.

Приготовление:

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В фарш добавить мелко нарезанный белый и зеленый лук, перец, чеснок, яйцо, сухари, соль и кумин. Хорошо перемешать.

Сформировать шарики и обжарить без масла на сухой сковороде до румяной корочки.

Отдельно в сотейнике тушить овощи: нарезанный картофель, томат, перец, лук, немного бульона, специи.

Когда картофель будет al dente, добавить митболы, закрыть крышкой. И довести все до готовности.

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Мы также рассказывали, как быстро приготовить кабачковую пиццу на сковороде и делились рецептом быстрого ужина.

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