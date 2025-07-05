Аромат из детства «шефа»: митболы по рецепту мамы Эктора Хименеса-Браво

Недавно вернувшийся из родной Колумбии постоянный судья проекта «МастерШеф» Эктор Хименес-Браво поделился рецептом блюда, которое очень вкусно готовит его мама. Речь идет о митболах.

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«Это одно из тех блюд, которые я помню с детства. Насыщенное, домашнее, с ароматами, которые собирают всю семью за столом», — отметил известный повар.

Для митболов:

• Фарш из свинины и говядины — 500 г;

• Лук белый — 1 шт;

• Лук зеленый — пучок;

• Сладкий перец — ½ шт;

• Чеснок — 1 зубчик;

• Соль, кумин — по вкусу;

• Яйцо — 1 шт;

• Сухари — 2−3 ст. л.

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Для овощного гарнира:

• Картофель — 3−4 шт;

• Томат — 1 шт;

• Сладкий перец — ½ шт;

• Лук белый — ½ шт;

• Лук зеленый — немного;

• Бульон — ½ стакана;

• Чеснок, кумин, соль — по вкусу.

Приготовление:

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В фарш добавить мелко нарезанный белый и зеленый лук, перец, чеснок, яйцо, сухари, соль и кумин. Хорошо перемешать.

Сформировать шарики и обжарить без масла на сухой сковороде до румяной корочки.

Отдельно в сотейнике тушить овощи: нарезанный картофель, томат, перец, лук, немного бульона, специи.

Когда картофель будет al dente, добавить митболы, закрыть крышкой. И довести все до готовности.

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