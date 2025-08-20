- 20.08 22:01 Как есть это популярное блюдо грузинской кухни: все гораздо проще, чем вы думаете
Проявлял решительность и храбрость: в бою за Украину погиб каменщик с Полтавщины
Омельницкая громада в последний путь провела воина Сергея Самойленко. Он был одним из тех, кто боролся за мирное небо над Украиной. В октябре ему должно было исполниться 38 лет, сообщает громада.
«Сергей учился в профессионально-техническом училище города Кременчуга. Выбрав путь труда, получил специальность каменщика. В последнее время работал в фермерском хозяйстве. Рядом с ним всегда была сестра Марина, которую он глубоко любил и уважал», — говорится в сообщении.
В 2008 году воин встретил свою вторую половинку — Ярославу. В том же году родилась их дочь Александра.
«Сергей служил солдатом в составе штурмового полка (воинская часть Т0500), проявляя храбрость, решительность и преданность своей стране. Его жизненный путь оборвался 7 августа 2025 года на поле боя вблизи населенного пункта Бырино Черниговской области», — пишут земляки.
Похоронили воина на местном кладбище в селе Рокитное, где он и родился.
Ранее «ФАКТЫ» писали о гибели накануне своего дня рождения в бою в Донецкой области воина со Львовщины.111
