Проявлял решительность и храбрость: в бою за Украину погиб каменщик с Полтавщины

20:35 20 августа 2025
38-летний штурмовик Сергей Самойленко

Омельницкая громада в последний путь провела воина Сергея Самойленко. Он был одним из тех, кто боролся за мирное небо над Украиной. В октябре ему должно было исполниться 38 лет, сообщает громада.

«Сергей учился в профессионально-техническом училище города Кременчуга. Выбрав путь труда, получил специальность каменщика. В последнее время работал в фермерском хозяйстве. Рядом с ним всегда была сестра Марина, которую он глубоко любил и уважал», — говорится в сообщении.

В 2008 году воин встретил свою вторую половинку — Ярославу. В том же году родилась их дочь Александра.

«Сергей служил солдатом в составе штурмового полка (воинская часть Т0500), проявляя храбрость, решительность и преданность своей стране. Его жизненный путь оборвался 7 августа 2025 года на поле боя вблизи населенного пункта Бырино Черниговской области», — пишут земляки.

Похоронили воина на местном кладбище в селе Рокитное, где он и родился.

Ранее «ФАКТЫ» писали о гибели накануне своего дня рождения в бою в Донецкой области воина со Львовщины.

