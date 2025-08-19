41.12 / 41.58 47.95 / 48.55
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

На войну рвался с первого дня вторжения: вражеский дрон убил старшего сержанта из Сум

20:34 19 августа 2025
старший сержант Николай Глущенко

В Сумах провели в последний земной путь старшего сержанта Николая Глущенко. Он был человеком непростым, но с принципиальным характером. Обладал обостренным чувством справедливости. Бойцу навеки 52 года.

«Николай родился в Белополье, где и прошли его детство и юность. Учился в Белопольском профессионально-техническом училище № 5 по специальности помощник машиниста тепловоза. Выбор профессии был сознательный: Николай Глущенко — из династии железнодорожников. Работал на разных предприятиях «Укрзалізниці», — пишет сообщество «Культура Белопольской громады».

В мирной жизни Николай Глущенко занимался хозяйством, был женат, воспитывал сына. Последнее время проживал на Киевщине.

«В первые дни полномасштабного вторжения, 24 февраля 2022 года, решил добровольцем пойти защищать Украину, но тогда ему отказали. Только в январе 2023 года Николай Глущенко был зачислен в ряды Вооруженных сил Украины. Проходил длительное обучение, в том числе и за рубежом. Защищал Луганское и Харьковское направления в должности старшего наводчика минометного взвода роты огневой поддержки. Имел звание старшего сержанта», — говорится в сообщении.

РЕКЛАМА

По словам земляков, 5 августа 2025 года в результате удара вражеского FPV-дрона на Харьковщине Николай Глущенко погиб. Похоронили защитника в Сумах на Аллее Славы Ново-Центрального Барановского кладбища.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали историю добровольца «Явора», который погиб на Харьковщине.

РЕКЛАМА

119

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Гороскоп на вторую половину августа 2025 года

Водолеям — новая любовь, Ракам — испытания, Львам — триумф: гороскоп для всех знаков на конец лета

Ванна всегда будет чистой

Как за 30 минут вернуть ванне белый цвет: советы от блоггера

семена базилика

Эти крошечные семена регулируют уровень сахара: просто добавьте их в меню

Почему не стоит лить кипяток в раковину - Советы сантехников

Почему не стоит лить кипяток в засоренную раковину: объясняет сантехник

Следующий материал
Новости партнеров