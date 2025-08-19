- 10:01 Картофельный пирог от Эктора: быстрый и простой рецепт для тех, у кого нет времени на готовку
На войну рвался с первого дня вторжения: вражеский дрон убил старшего сержанта из Сум
В Сумах провели в последний земной путь старшего сержанта Николая Глущенко. Он был человеком непростым, но с принципиальным характером. Обладал обостренным чувством справедливости. Бойцу навеки 52 года.
«Николай родился в Белополье, где и прошли его детство и юность. Учился в Белопольском профессионально-техническом училище № 5 по специальности помощник машиниста тепловоза. Выбор профессии был сознательный: Николай Глущенко — из династии железнодорожников. Работал на разных предприятиях «Укрзалізниці», — пишет сообщество «Культура Белопольской громады».
В мирной жизни Николай Глущенко занимался хозяйством, был женат, воспитывал сына. Последнее время проживал на Киевщине.
«В первые дни полномасштабного вторжения, 24 февраля 2022 года, решил добровольцем пойти защищать Украину, но тогда ему отказали. Только в январе 2023 года Николай Глущенко был зачислен в ряды Вооруженных сил Украины. Проходил длительное обучение, в том числе и за рубежом. Защищал Луганское и Харьковское направления в должности старшего наводчика минометного взвода роты огневой поддержки. Имел звание старшего сержанта», — говорится в сообщении.
По словам земляков, 5 августа 2025 года в результате удара вражеского FPV-дрона на Харьковщине Николай Глущенко погиб. Похоронили защитника в Сумах на Аллее Славы Ново-Центрального Барановского кладбища.
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали историю добровольца «Явора», который погиб на Харьковщине.119
