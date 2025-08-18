- 18.08 22:01 Арбузный салат для фигуры: быстрый рецепт полезного блюда
- 18.08 21:32 «Чувак медленно умирает»: фанаты Джастина Бибера обеспокоены
- 18.08 21:17 «Или соглашение, или поддержка прекращается»: что сказал Трамп Зеленскому перед переговорами тет-а-тет в Белом доме
- 18.08 21:01 Микроволновка как новая почти без чистки: эффективный лайфхак
- 18.08 20:34 Под обстрел попал накануне своего дня рождения: в бою в Донецкой области погиб воин со Львовщины
- 18.08 20:23 Украинские беспилотники парализовали нефтепровод «Дружба»: в Венгрии истерика
- 18.08 20:18 Чемпионат Украины по футболу-2025/2026, 3-й тур, 15 — 18 августа: результаты и видеообзоры матчей, положение команд
- 18.08 20:07 Даже гурманам понравятся эти кабачковые котлеты: ингредиенты точно есть у вас под рукой
- 18.08 19:56 Правоохранители Франковщины «кошмарят» предпринимателей, несмотря на мораторий СНБО, — Тука
- 18.08 19:40 На этой неделе в ВР хотят легализовать крипту: эксперты указали на слабый момент закона
- 18.08 19:24 Можно будет снова жить: Тарас Тополя о поврежденной от ракетного удара квартире
- 18.08 19:04 Тельцам — «Колесница» и решительность, Весам — «Башня» и перемены: Таро-прогноз на 19 августа
Под обстрел попал накануне своего дня рождения: в бою в Донецкой области погиб воин со Львовщины
Самборская громада провела в последний путь героя Василия Романишака. Он погиб в борьбе с российскими оккупантами. Василий служил стрелком мотопехотного батальона 31-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Леонида Ступницкого, сообщает городской совет:
«Нелегкая судьба выпала Василию. В раннем детстве он потерял мать и отца. Маленького сироту воспитывала бабушка. Несмотря на утраты, Василий рос светлым и добрым человеком. Он получил специальность программиста в Самборском техникуме экономики и информатики. Работал в разных учреждениях и компаниях, в частных фирмах и за границей. Всегда был трудолюбивый и не сидел без дела. В 2012 году Василий женился на любимой Галине. Однако судьба снова забрала самое дорогое: около пяти лет назад жена умерла от тяжелой болезни. Детей супругов не было».
В мае 2025 года Василий вступил в ряды Вооруженных сил Украины. Прошел обучение на полигонах, служил в Житомирской и Запорожской областях. А уже в июле отправился на восток. Не прошло и месяца, как Василий попал под вражеский обстрел.
4 августа, накануне своего 42-го дня рождения, воин погиб на передовой. Произошло это вблизи населенного пункта Шевченко в Донецкой области.
Со всеми воинскими почестями героя похоронили на Мемориале Героям Украины. У погибшего остались родная сестра, племянница, а также друзья, которые всегда его поддерживали.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в бою на Харьковщине погиб 26-летний сапер из Винницкой области.
110
Читайте также: Потерял родителей — стал защитником: на Прикарпатье почтили память героя, который не перенес тяжелого ранения
Читайте нас в Facebook
Львы могут рассчитывать на выгодные предложения, а Водолеи — на удачные сделки: финансовый гороскоп на неделю 18 — 24 августа