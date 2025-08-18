41.05 / 41.57 48.00 / 48.61
Происшествия

Под обстрел попал накануне своего дня рождения: в бою в Донецкой области погиб воин со Львовщины

20:34 18 августа 2025
Похороны воина Василия Романишака

Самборская громада провела в последний путь героя Василия Романишака. Он погиб в борьбе с российскими оккупантами. Василий служил стрелком мотопехотного батальона 31-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Леонида Ступницкого, сообщает городской совет:

«Нелегкая судьба выпала Василию. В раннем детстве он потерял мать и отца. Маленького сироту воспитывала бабушка. Несмотря на утраты, Василий рос светлым и добрым человеком. Он получил специальность программиста в Самборском техникуме экономики и информатики. Работал в разных учреждениях и компаниях, в частных фирмах и за границей. Всегда был трудолюбивый и не сидел без дела. В 2012 году Василий женился на любимой Галине. Однако судьба снова забрала самое дорогое: около пяти лет назад жена умерла от тяжелой болезни. Детей супругов не было».

В мае 2025 года Василий вступил в ряды Вооруженных сил Украины. Прошел обучение на полигонах, служил в Житомирской и Запорожской областях. А уже в июле отправился на восток. Не прошло и месяца, как Василий попал под вражеский обстрел.

4 августа, накануне своего 42-го дня рождения, воин погиб на передовой. Произошло это вблизи населенного пункта Шевченко в Донецкой области.

Со всеми воинскими почестями героя похоронили на Мемориале Героям Украины. У погибшего остались родная сестра, племянница, а также друзья, которые всегда его поддерживали.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в бою на Харьковщине погиб 26-летний сапер из Винницкой области.

Читайте также: Потерял родителей — стал защитником: на Прикарпатье почтили память героя, который не перенес тяжелого ранения

