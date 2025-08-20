41.07 / 41.58 47.96 / 48.55
Происшествия

В Харькове ревнивец расстрелял жену прямо на улице и покончил с собой

14:45 20 августа 2025
Мужчина убил жену и застрелился сам, фото https://depositphotos.com/

В Харькове, который на днях пережил страшный обстрел баллистикой и «шахедами», произошел ужасный инцидент — мужчина из-за ревности застрелил женщину и покончил жизнь самоубийством.

Об этом сообщили в областном главке полиции.

Инцидент произошел 19 августа около десяти часов ночи возле жилого дома по проспекту Тракторостроителей. Там обнаружили тела 25-летней женщины и 25-летнего мужчины с огнестрельными ранениями.

Полицейские установили, что между мужчиной и женщиной возник конфликт на почве ревности. Впоследствии мужчина разбил окно и проник в квартиру, расположенную на первом этаже. Потерпевшая пыталась скрыться и выбежала на улицу. Муж догнал ее и застрелил. После этого он совершил самоубийство.

С места происшествия полицейские изъяли вещественные доказательства.

Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины и ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с примечанием «самоубийство».

Ранее мы писали о кровавой семейной драме в Житомире, где муж застрелил жену и покончил с собой.

400

