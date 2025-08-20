- 20.08 22:01 Как есть это популярное блюдо грузинской кухни: все гораздо проще, чем вы думаете
В Харькове ревнивец расстрелял жену прямо на улице и покончил с собой
В Харькове, который на днях пережил страшный обстрел баллистикой и «шахедами», произошел ужасный инцидент — мужчина из-за ревности застрелил женщину и покончил жизнь самоубийством.
Об этом сообщили в областном главке полиции.
Инцидент произошел 19 августа около десяти часов ночи возле жилого дома по проспекту Тракторостроителей. Там обнаружили тела 25-летней женщины и 25-летнего мужчины с огнестрельными ранениями.
Полицейские установили, что между мужчиной и женщиной возник конфликт на почве ревности. Впоследствии мужчина разбил окно и проник в квартиру, расположенную на первом этаже. Потерпевшая пыталась скрыться и выбежала на улицу. Муж догнал ее и застрелил. После этого он совершил самоубийство.
С места происшествия полицейские изъяли вещественные доказательства.
Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины и ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с примечанием «самоубийство».
Ранее мы писали о кровавой семейной драме в Житомире, где муж застрелил жену и покончил с собой.400
