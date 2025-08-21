Лишилась бизнеса в Херсоне из-за оккупантов: украинка будет бороться в США за корону на международном конкурсе красоты

Надежда Черная пережила оккупацию родного Херсона, потеряла всё, но не отчаялась. Переехала с семьей в Николаев, где занимается бизнесом и волонтерством. Женщина готовится представить Украину на международном конкурсе красоты Mrs. World International в США, куда отправляется уже с титулом Mrs. Украина Premier. Участие в соревновании предполагает оценку не только внешности, но и профессиональных достижений, харизмы, талантов, социальной активности и личных ценностей.

«Моя цель — чтобы мир увидел красоту украинской женщины не только внешнюю, но и внутреннюю, — отметила Надежда. — Чтобы увидели нашу силу, нежность и невероятную стойкость. Эти три года показали, как много украинские женщины делают и в Украине, и за ее пределами. Мы ведь поддерживаем семьи, помогаем воинам, работаем, чтобы сохранить экономику, и одновременно остаемся мамами, которые заботятся о безопасности своих детей».

Своим участием, добавила Надежда, она стремится напомнить не только о войне в Украине.

«Очень важно, чтобы мир помнил, к чему приводят войны, видя пример Украины, и чтобы люди задумались, как каждый из них может противостоять войне. Хочу не только получить главную корону конкурса, но и использовать эту платформу для популяризации украинской культуры, благотворительных проектов и рассказов об Украине на мировой арене. Для меня победа — это не только корона, но и то, сколько людей после конкурса вспомнят об Украине и почувствуют, что могут поддержать нас», — говорит она.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, что обладательницей титула «Мисс Вселенная Украина-2025», которая в этом году будет представлять нашу страну на международном конкурсе «Мисс Вселенная» в Таиланде, стала 25-летняя София Ткачук из Ровно.

