Булка с яблоками: отличная выпечка для летних чаепитий
Обращали ли вы внимание на то, что узоры, которыми наши бабушки украшали выпечку, напоминают вышивку? Цветы, птицы, листочки, плетения из теста — все это аккуратно выкладывали на домашнюю выпечку и превращали ее в произведение искусства. Украинская вышиванка и традиционная выпечка имеют общую цель — хранить историю каждого региона Украины и поддерживать связь между поколениями, делится фудблогерша Светлана Климовская.
Ингредиенты:
- 400 г муки
- 17 г прессованных дрожжей
- 150 г молока
- 2 яйца
- 100 г растопленного сливочного масла
- 120 г сахара
- 500−600 г очищенных и порезанных яблок
- 100 г сахара
- 30 г сливочного масла
- 1 ч. л. корицы
Приготовление:
Приготовьте опару. В теплом молоке разведите дрожжи. Добавьте 30 г сахара от общего веса и 150 г муки. Размешайте. Накройте полотенцем и дайте подойти в теплом месте 30 минут.
В опару добавьте яйца, сахар, масло. Можно ароматизировать тесто цедрой лимона, апельсина или ванилью. Постепенно добавьте муку и замесите тесто. Муки может уйти больше при ручном замесе. Тесто переложите в миску. Накройте пленкой и полотенцем. Поставьте подходить в теплое место на 1−1,5 часа.
Яблоки порежьте на кубики и карамелизируйте на сковороде. Растопите сливочное масло, выложите порезанные яблоки и сахар. Готовьте до красивого карамельного цвета. Добавьте корицу.
Подготовьте две формы, выстелите пергаментом. Размер форм 25/10 см. Тесто разделите на две части. Сформируйте две булочки с плетением.
Нужно раскатать каждую часть в прямоугольник, оставить место сверху для начинки. А остальную часть порезать на тоненькие полоски. Из полосок сплести косы 6 шт. Закрепить начинку в тесте и свернуть рулет, так, чтобы шов был внизу. Переложить в формы. Накройте полотенцем, дайте подойти 30 минут перед выпеканием. Смажьте смесью желток + 15 г молока, посыпьте маком. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 30−40 минут. При необходимости накройте верх пергаментом.
