Летний пирог от гастроблогера Марины Гармаш: деликатес, который готовится просто

Выпечка украинской кулинара-гастроблогера Марины Гармаш уже на фото завораживает своей красотой. И только можно представить, как это вкусно!

Рецептом летнего пирога Марина Гармаш поделилась с читателями «ФАКТОВ».

ВІДЕО ДНЯ

- Тонкое бисквитное тесто и много-много ягод и фруктов — это такая вкуснятина, — говорит Марина Гармаш. - Для начинки используйте абрикосы, груши, яблоки, сливы и черную смородину.

Летний пирог РЕКЛАМА Необходимо: 7 яиц, 1 стакан сахара, 1,5 стакана муки, 1 ч. л. разрыхлителя, 1 п. ванильного сахара Дополнительно ягоды, фрукты по вкусу

Фрукты и ягоды промойте, нарежьте яблоки, сливы, груши, абрикосы.

РЕКЛАМА

Взбейте яйца с сахаром и ванильным сахаром. Добавьте муку и разрыхлитель, еще раз взбейте до однородности. Форму застелите пергаментом, налейте немного теста, разровняйте лопаткой. Сверху на тонкое тесто положите фрукты и ягоды, залейте оставшимся тестом. Выпекайте при температуре 170 — 180 градусов 45 — 50 минут. Ароматный и в меру сладкий пирог по желанию посыпьте сахарной пудрой.

Вкусных и приятных моментов!

Напомним рецепт творожных кексов от кулинара-гастроблогера Марины Гармаш.

Фото из альбома Марины Гармаш

РЕКЛАМА

164

Читайте нас в Facebook