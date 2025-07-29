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Летний пирог от гастроблогера Марины Гармаш: деликатес, который готовится просто
Выпечка украинской кулинара-гастроблогера Марины Гармаш уже на фото завораживает своей красотой. И только можно представить, как это вкусно!
Рецептом летнего пирога Марина Гармаш поделилась с читателями «ФАКТОВ».
- Тонкое бисквитное тесто и много-много ягод и фруктов — это такая вкуснятина, — говорит Марина Гармаш. - Для начинки используйте абрикосы, груши, яблоки, сливы и черную смородину.
Летний пирог
Необходимо: 7 яиц, 1 стакан сахара, 1,5 стакана муки, 1 ч. л. разрыхлителя, 1 п. ванильного сахара
Дополнительно ягоды, фрукты по вкусу
Фрукты и ягоды промойте, нарежьте яблоки, сливы, груши, абрикосы.
Взбейте яйца с сахаром и ванильным сахаром. Добавьте муку и разрыхлитель, еще раз взбейте до однородности. Форму застелите пергаментом, налейте немного теста, разровняйте лопаткой. Сверху на тонкое тесто положите фрукты и ягоды, залейте оставшимся тестом. Выпекайте при температуре 170 — 180 градусов 45 — 50 минут. Ароматный и в меру сладкий пирог по желанию посыпьте сахарной пудрой.
Вкусных и приятных моментов!
Напомним рецепт творожных кексов от кулинара-гастроблогера Марины Гармаш.
Фото из альбома Марины Гармаш164
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