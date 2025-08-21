Виктория Бекхэм может занять место легендарной редакторки Vogue: что известно

Несмотря на «недоразумения» в отношениях со старшим сыном и невесткой, и в целом Виктория Бекхэм считается успешной женщиной, а ее перспективы в фэшн-бизнесе оцениваются как достаточно высокие, и могут скоро добиться новых горизонтов.

ВІДЕО ДНЯ

Об этом пишут зарубежные СМИ.

В частности, в мире моды ходят слухи, что Виктория Бекхэм может стать преемницей Анны Винтур и возглавить американский Vogue. Слухи появились после заявления критика Осамы Чабби, который назвал 51-летнюю Бекхэм идеальной кандидатурой. Эту тему быстро подхватили западные таблоиды, пишущие, что сама Виктория «была бы только рада» и уже рассматривает такую возможность.

«Это культовая должность, которая способна сменить ее карьеру. Виктория давно тайно мечтала об этом. Переговоров пока не было, но одна мысль о том, что у нее есть шанс, ее вдохновляет. Она уже раздумывает над тем, чтобы ее команда связалась с Vogue «, — заявил источник, добавив, что эта позиция укрепила ее положение.

РЕКЛАМА

Кроме того, в пользу Виктории играет ее близкое знакомство с Анной Винтур: они давно дружат, Винтур посещала показы Бекхэма, а сама дизайнер не раз появлялась на обложках журнала. Хорошие отношения связывают ее с бывшим главным редактором британского Vogue Эдвардом Эннинфулом.

Однако Бекхэм сомневается. По словам инсайдеров, она понимает, что работа в Vogue потребует почти всего ее времени, практически не оставив его для семьи. Больше Викторию тревожит мнение, что, вступив в должность, она рискует упустить взросление 14-летней дочери Харпер. «Взяться за проект такого масштаба означало бы ускорить момент, когда дом опустеет. Виктория пока не уверена, готова ли она к этому», — отметил источник.

РЕКЛАМА

Тем временем семья, напротив, ее поддерживает. Дэвид Бекхэм, по слухам, даже подталкивает жену: «Он гордится ею и знает, как много значит для Виктории Vogue. Поэтому он полностью ее поддерживает и уговаривает хотя бы обсудить с Condé Nast, в чем состоит ее работа» .

Как известно, Виктория Бекхэм владеет собственным брендом женской одежды, а в 2019 году запустила косметическую линию Victoria Beckham Beauty. Однако в последнее время его больше обсуждают в ключе вражды с невесткой Николаем Пельтц и разрыв общения по этой же причине с сыном Бруклином. Здесь, как утверждают инсайдеры, Виктория может взять очевидный реванш: если она возглавит Vogue, Пельтц вряд ли появится на его обложке, что сильно ударит по ее самолюбию. Санчес, которой миллиардер якобы хотел купить журнал как свадебный подарок. Имя нового главного редактора обещают назвать к началу Недели моды в Нью-Йорке, которая состоится с 11 по 16 сентября.

Отметим, что в конце июня стало известно, что 75-летняя Анна Винтур уходит с поста главного редактора Vogue после 37 лет работы. При этом она остается в Condé Nast — в качестве глобального редакционного директора Vogue и главного контент-директора издательского дома, курируя Wired, Vanity Fair, GQ, Glamour и Bon Appétit.

Напомним, ранее «ФАКТЫ» писали, с чего началась рознь между Бекхэмами и их невесткой Николой Пельтц.



Источник фото: https://www.instagram.com/victoriabeckha

РЕКЛАМА

139

Читайте нас в Facebook