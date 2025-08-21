- 21.08 23:45 «Динамо» с красной карточкой Вивчаренко капитулировало перед «Маккаби»: видеообзор отборочного матча Лиги Европы
- 21.08 23:15 «Шахтер» спасся от поражения в поединке с вице-чемпионом Швейцарии: видеообзор матча
- 21.08 22:57 Команда Ротаня в большинстве разгромлена «Фиорентиной»: видеообзор матча отбора Лиги конференций
- 21.08 22:00 Арбузный десерт с мороженым: такого вы точно еще не ели
- 21.08 21:33 Лишилась бизнеса в Херсоне из-за оккупантов: украинка будет бороться в США за корону на международном конкурсе красоты
- 21.08 21:04 Для них это опасно: кому нельзя есть арбузы
- 21.08 20:45 «Эти женские имена стали источником вдохновения для создания сервизов», — коллекционер Людмила Карпинская-Романюк
- 21.08 20:35 Обожал своих внуков: боец из Никополя погиб в своем первом бою на Донетчине
- 21.08 20:06 Шампиньоны, запеченные с сыром: по этому рецепту получится так вкусно, что не оторваться
- 21.08 19:40 Оккупанты форсировали Северский Донец: возросла ли угроза Харькову и Славянску?
- 21.08 19:19 В правительстве сказали, сколько украинцев будут принудительно забирать в ряды ВСУ ежемесячно
- 21.08 18:59 «Я слишком большая звезда»: Кондратюк ошарашил признанием
Обожал своих внуков: боец из Никополя погиб в своем первом бою на Донетчине
Родные, близкие, друзья, коллеги и неравнодушные жители Никополя провели в последний путь солдата Ивана Малярова. У него остались мать, брат, жена, две дочери и двое внуков. Воину навеки 43 года, сообщает городской совет.
«Иван получил профессию токаря в ПТУ. Однако выбрал кузнечное дело — работал на молотах и прессе на предприятиях металлургической отрасли. Он был добрым, уравновешенным человеком, имел талант к технике, умел собственноручно ремонтировать все дома и всегда приходил на помощь другим. Велосипедные прогулки, уютные выходные с семьей, домашняя кухня — вот в чем он находил радость. Самым большим сокровищем в жизни для Ивана была его семья. Вместе с женой воспитывал двух дочерей, обожал своих внуков, баловал их как настоящий дедушка. Его доброта, надежность и хозяйственность навсегда останутся в памяти родных и близких», — отмечают в городском совете.
18 июля 2024 года Иван Маляров присоединился к рядам ВСУ. Его мобилизовали в 25-ю отдельную воздушно-десантную Сичеславскую бригаду. После обучения уже 29 августа прибыл в свою воинскую часть. Там получил позывной «Царь», побратимы уважали его за выдержку и надежность.
Но недолгим был боевой путь воина. 7 сентября 2024 года, во время своего первого боя вблизи населенного пункта Новогродовка Покровского района Иван погиб. Случилось это в результате прямого попадания вражеского минометного снаряда.
Личность военнослужащего была установлена с помощью ДНК-экспертизы. Семья до последнего надеялась на лучшее…
Ранее «ФАКТЫ» писали о гибели в бою старшего сержанта из Сум.154
Читайте нас в Facebook
Скорпионам — судьбоносные встречи, Козерогам — финансовая стабильность, а Водолеям — перемены: гороскоп для всех знаков на конец недели