Обожал своих внуков: боец из Никополя погиб в своем первом бою на Донетчине

Родные, близкие, друзья, коллеги и неравнодушные жители Никополя провели в последний путь солдата Ивана Малярова. У него остались мать, брат, жена, две дочери и двое внуков. Воину навеки 43 года, сообщает городской совет.

«Иван получил профессию токаря в ПТУ. Однако выбрал кузнечное дело — работал на молотах и прессе на предприятиях металлургической отрасли. Он был добрым, уравновешенным человеком, имел талант к технике, умел собственноручно ремонтировать все дома и всегда приходил на помощь другим. Велосипедные прогулки, уютные выходные с семьей, домашняя кухня — вот в чем он находил радость. Самым большим сокровищем в жизни для Ивана была его семья. Вместе с женой воспитывал двух дочерей, обожал своих внуков, баловал их как настоящий дедушка. Его доброта, надежность и хозяйственность навсегда останутся в памяти родных и близких», — отмечают в городском совете.

18 июля 2024 года Иван Маляров присоединился к рядам ВСУ. Его мобилизовали в 25-ю отдельную воздушно-десантную Сичеславскую бригаду. После обучения уже 29 августа прибыл в свою воинскую часть. Там получил позывной «Царь», побратимы уважали его за выдержку и надежность.

Но недолгим был боевой путь воина. 7 сентября 2024 года, во время своего первого боя вблизи населенного пункта Новогродовка Покровского района Иван погиб. Случилось это в результате прямого попадания вражеского минометного снаряда.

Личность военнослужащего была установлена с помощью ДНК-экспертизы. Семья до последнего надеялась на лучшее…

