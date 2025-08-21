ВСУ уничтожили ключевой нефтеперерабатывающий завод рф и склады БпЛА

Силы обороны Украина продолжают наносить удары по российским НПЗ и другим объектам, работающим на войну. Так, в очередной раз поражен Новошахтинский завод нефтепродуктов, а также еще ряд важных объектов на территории россии.

«В рамках снижения наступательного потенциала противника и усложнения поставки горючего в воинские части оккупантов, в ночь на 21 августа подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, поразили „Новошахтинский завод нефтепродуктов“ (Ростовская область рф). Он является одним из крупнейших поставщиков на юге российской федерации. Принимает участие в обеспечении вооруженных сил россии. Общий объем резервуаров — более 210 тысяч кубических метров», — говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

В месте прилетов фиксировались многочисленные взрывы. В Генштабе добавили, что цель поражена.

Еще до официального подтверждения в сети появились фото и видео с Ростовщины, где начался масштабный пожар.

Силы спецопераций ВСУ ударили по складу БпЛА и логистическому хабу во временно оккупированном Донецке — в районе объекта фиксировались многочисленные взрывы.

Была атакована и база горюче-смазочных материалов на территории Воронежской области рф — результаты огневого поражения сейчас уточняются.

Напомним, что недавно российские паблики писали об атаке дронов-камикадзе на НПЗ в Сызрани Самарской области россии.

